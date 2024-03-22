大谷翔平被水原一平害慘！最糟可能「永不錄用」　四大情況一次看

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大谷翔平跟水原一平是北海道火腿鬥士隊時期相識，水原過去就是洋將翻譯等，負責外籍球員事務，大谷在2017年後挑戰大聯盟，邀請他前往，擔任大谷翔平翻譯約5年時間，兩人幾乎形影不離，大谷還被懷疑是否跟他交往，但水原一平早就有老婆。
這次韓國海外賽前，大谷不但透露結婚，還公開放閃，把妻子田中真美子介紹給大家，十分高調，但就當大家以為這是最大新聞時，沒想到最後水原一平涉賭事件爆發，水原透露自己有賭博成癮狀況，這也導致他身敗名裂，甚至毀了自己千萬年薪的生涯，而他也在接受媒體訪問時提到「大谷知情」，之後又改口「都是我的錯」，引發外界聯想。
大谷是否涉案重點：
大谷翔平到底有沒有涉案，會是調查重點，一般人會把自己的帳戶給翻譯嗎？大谷英文程度有這麼糟？還是大谷每年會把薪資一部份匯給家中，實際上水原卻送給加州的博弈公司還債？大谷事先知情還是不知情？，若大谷知情，他也可能被禁賽或最糟可能永不錄用。
大谷翔平接下來跟水原一平將面對四種情況：
1.違法賭博
加州因為法律關係，運動博弈為非法行為，大谷可能因為是嫌疑者，會被判罰金15萬美元，當然水原一平可能會面臨此狀況，或是六個月的刑期。
2、大谷無罪是受害者、水原一平侵佔款項
水原一平因為賭博加上竊取他人資金，要被判三年以下有期徒刑，並且罰金1萬美元
3.水原一平、大谷翔平都因賭博罪最後判刑
大谷翔平運氣最好「數個月停止出賽」，最差的狀況就是被大聯盟永不錄用（永久禁賽），水原一平15萬美元罰金。
4.水原一平被判為竊盜罪
大谷翔平目前以「無罪」、「受害者」狀況為最多數人採信，水原一平一經坦承有賭博，因此要受到罰款15萬美元。
根據《NOWnews》記者實際訪問業餘成棒隊外籍球員Alexis Parades的狀況下，過去他出生在多明尼加，美國有很多匯款單位，只要填帳號就可以匯款，許多到美國打球的球員，只管把錢匯給家人，也比較不懂美國的法律跟相關銀行帳戶問題，因此水原一平竊取大谷翔平帳戶的資金行為的確可能存在。
大谷翔平接下來是否被禁賽，或是被大聯盟永不錄用，取決於他是否認知案情，或是「是否涉入賭博」，若他不知情，也並未涉入，就可以從此事件中完全無罪脫逃，不過相關單位也會努力找出他可能涉案的證據。
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