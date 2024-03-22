台灣新人演Netflix《3體》！曾靖出道即顛峰 大笑：以為學生製作
Netflix科幻影集《3體》昨（21）日上線，香港金獎導演曾國祥執導第一、二集，負責華人元素，劇中還有來自台灣的新秀演員曾靖，飾演女主角葉文潔青年時期，她日前受訪透露，當初朋友幫她報名參加試鏡，大笑：「我一開始還以為是學生製作！」
記者楊穎軒／綜合報導
曾靖原本在美國南加大唸MFA（藝術創作碩士）學位，當時去試鏡被詢問有沒有8個月的檔期，「我想說不可能試的上，就答應了」，沒想到，最後打敗3000名競爭者脫穎而出，而為詮釋天體物理學家，她做不少功課，找牛津大學博士當老師，上物理課程等，也決定休學闖星途。
有趣的是，曾靖拍完《3體》後，認為最大改變是「突然有錢了」，拿到片酬的她，當下決定要幹一件驚天動地的大事，「我買了火車票，自己一個人去歐洲旅行20天當背包客！那是我第一次覺得絕對的自由！」
曾靖也強調，她是土生土長的台灣小孩，笑說：「我一直都是台灣人，目前住在淡水。」坦言在拍完《3體》後，暫時還沒有接到新工作，「未來如果台灣有能合作的機會，可能會是我的首選，只是目前還沒有任何邀約！」
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