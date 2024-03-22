白沙屯媽祖如何「邊走邊決定路線」？知名作家揭：外國人也好奇
2024苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香繞境活動，18日凌晨起駕出發，今年報名人數逼近18萬人，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，展開為期9天8夜宗教之旅，路線、歇息停駕地點皆不固定，全憑媽祖「指示」。知名作家顏擇雅表示，近日台灣最大盛事就是白沙屯媽祖進香，猜測應該有不少人都遇到外國親友詢問「怎麼回事」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
顏擇雅22日上午在官方臉書po文，推薦一篇有關白沙屯媽祖朝聖的英語文章，認為外國人最困惑的，應該是媽祖如何「邊走邊決定路徑」，確實全世界也沒聽過有其他朝聖之旅，是像白沙屯媽祖這樣，完全沒規劃要走哪條路，或是有人在神轎旁「擲筊」問神。至於中國古代有沒有這種集體的無規劃大眾朝聖，她本人是沒讀到過，感覺也不可能，因為古代官府不會允許有這種「作亂造反」的絕佳機會。
顏擇雅表示，科學理性的腦袋一定會懷疑，路徑是事先說好的，只是瞞著外人而已，所謂180度轉彎、大搖大晃後暴衝，都只是做效果，但她覺得，靈異這種事，有人就是一輩子沒遇到過，怎麼講都不會信，而她個人有親身經歷，相信抬轎人在路程中都處於collective trance（集體出神）狀態，這種狀態有淺深強弱之分，神轎大搖大晃時，應該就是狀態「最深最強烈」之時。
顏擇雅也建議媒體，可以找幾位抬過轎的人採訪，描述如何進入那個狀態，出來後的體悟又是什麼，畢竟年輕強健的男性體魄，被這麼神威浩蕩的女性神靈附身八天八夜，應該足以改變人生才是。