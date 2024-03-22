天氣預報／今起連4天熱爆！全台高溫恐飆破30度　下週2地有雨轉涼

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下週一之前，臺灣將受到大環境東南到西南風帶來暖空氣的影響，天氣大致穩定，而且白天悶熱。因為氣溫比較高，午後深山區會有零星陣雨機會，另外週六迎風面的臺東、恆春半島也有雲系移入導致降雨發生，預測清晨、夜間比較明顯，週日後風向轉變，東南部的降雨機率就降低了。這幾天各地高溫都有機會突破攝氏30度，是滿適合出遊的天氣，但是海峽一帶可能有霧或低雲影響能見度，搭船或飛機往來金門、馬祖的朋友要多留意航班資訊。
至於下週的天氣預報，下週二到週三會有微弱的東北季風短暫影響北部、東半部。這些地方氣溫短暫下降，夜間市區低溫攝氏16-19度，跟今天差不多；降雨則只有在週二鋒面通過時比較明顯，週三東北季風減弱，就連迎風面的地形性降雨也會很快緩和。先前提到下週末可能有另一波更弱的東北季風南下，目前看來強度進一步調弱，沒有顯著的冷空氣，但華南雲雨區有活躍的跡象，是否會影響到臺灣，要等到更近一點看才知道。
李至晟也提醒留意空氣品質，由於昨天下半天隨著背風渦漩發展，再加上紫外線催化產生的臭氧，讓臺灣的西北部到中部空氣品質普遍不理想，今天也是類似的情況。這是因為南風開始進入臺灣海峽，西半部的風勢以及擴散條件由南而北增強，今天起南部的空氣品質先好轉，週末時中部也可望改善，北部將持續位於背風面，尤其是受到地形阻擋的臺北盆地，中午過後都可能亮起橙燈。這樣的情況要等到下週二東北季風報到後才會改變。