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狼校長性侵10生！南投縣喊冤「不讓停職」　教育部：已修正法規

▲南投縣政府因校長性侵案，遭監院糾正，喊冤教育部不讓校長「違法停職」，教育部今（22）日回應已修正法規。（示意圖／取自Pixabay）
▲南投縣政府因校長性侵案，遭監院糾正，喊冤教育部不讓校長「違法停職」，教育部今（22）日回應已修正法規。（示意圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

南投縣竹山鎮大鞍國小校長劉育成任教34年期間，涉性侵性騷20多名女學生，其中對10生性侵害，監察院糾正南投縣政府。縣府喊冤，原要對校長停職處份，但教育部認為懲處逾越法令，才改命校長請假離開教育現場；教育部今（22）日回應，去年8月16日已修正施行「性別平等教育法」，增訂校長涉及校園性別事件，情節重大，主管機關可在調查期間調整職務或予以停職。

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監察院昨天指出，劉育成任教長達34年期間，涉性侵性騷20多名女學生，另涉有不當體罰學生及長期違法兼差補習等情事。經監委調查，揭發多名資深教育人員知悉卻未依法通報處理，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，也未依權責要求劉育成停職接受調查，衍生干擾調查、意圖掩蓋事實及透過民代施壓等情事，處置顯有違失，通過糾正南投縣政府，要求通盤檢討。

南投縣新聞處長蔡明志表示，縣府原要對校長停職處份，但教育部函示指「停止職務似已逾越『校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則』第25條第1項第1款至第4款例示規定之範圍」，但縣府認為，處理校園性平事件認為應先站在學生、家長的立場做考量，因此令校長「請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人」，以維護校園安全及保障學生受教權。

教育部今天說明，「性別平等教育法」修正前，對於校長停職接受調查，並無法律明文授權，教育部在去年7月5日發函南投縣政府，要求其依據校園性侵害性騷擾或性霸凌防制準則第25條第1項第1款至第4款，彈性處理當事人的出缺勤紀錄，以達減低雙方當事人互動的機會、避免報復情事並預防（減低）行為人再度加害的可能。

教育部提到，隨後已於去年8月16日修正施行「性別平等教育法」，增訂第35條第1項規定，「學校校長涉及校園性別事件，經學校主管機關所設之性別平等教育委員會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止其職務之必要者，得由學校主管機關調整或停止其職務。」即為強化學校校園性別事件防治，並避免因有權勢的不對等關係，致影響校園性別事件的調查與相關人員職務的執行，使相關機制臻於完善。

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