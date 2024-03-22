民眾黨敗選檢討稱「對手招數太多」！柯文哲：缺總統大選經驗團隊
民眾黨近期完成5場全國黨代表座談會，黨主席柯文哲針對2024總統與立委大選敗選提出檢討，直指民眾黨有三大戰略錯誤，包括沒有傳統媒體、沒有地方組織以及沒有總統大選經驗。柯文哲今日受訪表示，常常發現對手鬼點子太多了，但民眾黨還是需要一個具有總統大選經驗的競選團隊。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今日立院黨團會議後，柯文哲、黨團總召黃國昌與副總召黃珊珊一同受訪。媒體詢問網路影片說敗選檢討，稱對手招數太多兵不厭詐？民眾黨要培養防止被害的能力？柯文哲說，事實上，整個選戰一直到現在都還在寫檢討報告，過程當中遇到什麼問題，正直誠信是民眾黨的基本信念。
柯文哲說，還有一點，為什麼世界上醫生很少當政治人物？一個很大理由，因為病人不會騙醫生，也不會害醫生，倒過來，醫生也不太會去騙病人，當然醫生更不會去害病人，「所以以醫生角度來看，我們常常看每個人都是好人，都是友善的，但拿到真實的政治環境，常常發現對手實在是鬼點子太多了，這當然是我們自己要去改善的地方。」
柯文哲認為，不過民眾黨還是需要一個具有總統大選經驗的競選團隊，這很重要，所以4年後還是要有足夠時間培養一批真正有這種選戰能力的政治幕僚。
媒體問民進黨青年部稱目前只有藍白兩黨案件被偵查起訴，所以藍白一樣爛？柯文哲回應說，「這已經到了不需要去回應的程度了。」