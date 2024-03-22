NCC對中天訴訟吞16敗？ 陳建仁駁：實際上有14件確定勝訴
《中天新聞台》2019年2月報導「異象？！三市長合體 天空出現鳳凰展翅雲朵」，被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰40萬元，中天提行政訴訟後，法院判決NCC敗訴，全案確定，旺中集團主張，中天對NCC相關訴訟已16勝。對此，行政院長陳建仁今（22）日表示，在26個裁罰當中，實際上NCC有14件是確定是勝訴的、有2件是NCC敗訴。
記者陳佩君／台北報導
陳建仁今赴立院繼續施政總質詢，會前媒體詢問，NCC裁罰中天鳳凰雲案，北高行再判NCC敗訴，是否認為陳耀祥對中天吞下這麼多次敗仗，是濫罰中天？
對此，陳建仁說，對於公司內部治理及相關問題，由NCC來做裁罰，26個裁罰當中，實際上有14件是確定是勝訴的、有2件是NCC敗訴，還有幾件仍然在訴訟的過程當中，「我們當然是尊重司法審判的結果」。
陳建仁呼籲，大家一定要耐著性子來等待司法的公正審判，不要去計算到底不同審級有幾次的勝訴或敗訴，因為這樣的數目的容易誤導民眾的認知。
陳建仁提到，相信負責任的媒體一定會做公正的報導，不要來誤導民眾，也希望司法的審判能夠做出最公正、最好的審判，也盡早讓民眾能夠了解。