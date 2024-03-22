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泰晤士評比大學顏值「台大排名第12」　事實查核中心：虛構捏造

▲網傳泰晤士評比大學顏值「台大排名第12」，事實查核中心表示為「虛構捏造」的錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）
▲網傳泰晤士評比大學顏值「台大排名第12」，事實查核中心表示為「虛構捏造」的錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者李琦瑋／台北報導

臉書、X、threads等社群平台自3月14日起流傳一張圖卡，指稱「泰晤士高等教育」根據校友外貌評比出世界排名前20名的大學，也有傳言版本稱是《泰晤士報》的報導，其中，台大排名第12名，擊敗北大、東大，亞洲僅輸給首爾大學。對此，台灣事實查核中心向「泰晤士高等教育」查證，發現該機構從來沒有進行這類性質的排名，該傳言為虛構捏造的「錯誤」訊息。

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近期網路流傳，根據校友外貌評比出世界排名前20名大學，全球校友顏值最高的學校是美國西北大學，其次為芝加哥大學和英國劍橋大學，首爾大學排第11名、台大第12名，東京大學排行第13、清華大學第20名，北京大學、耶魯大學、香港大學都在榜外，吸引不少網友轉傳討論。

查核中心觀察傳言圖卡先是在泰國社群平台流傳，隨後傳入台灣社群平台，有一位知名教師在臉書貼文評論，雖有標註「真偽尚待確認」，但仍造成其他網友在不同平台轉載，甚至有網路貼文認為這個評比是真的。

對此，查核中心將網傳圖卡利用google以圖反搜，可找到2023年在社交求職平台領英（Linkedin）就已流傳類似的校友外貌排名「哏圖」，只不過各校排名略有更動，例如2023年第1名為UCLA、台大為第11名。

接著，查核中心檢視網傳圖卡左上角有「泰晤士高等教育」（Times Higher Education）的logo。因此，在3月20日透過電子郵件向《泰晤士高等教育》求證。

「泰晤士高等教育」企業溝通部門總監Claire Baumforth表示，網傳圖卡是假訊息，「泰晤士高等教育」從來沒有、也永遠不會進行「校友外貌」這類性質的排名。

查核中心檢視「泰晤士高等教育」官網，發現2024年世界大學的評比包括教學、研究環境、研究品質、產業、國際觀等5大面向。另根據2024世界大學排名電子檔第88、89頁可知，以上5大面向共涵括論文引用影響力、師生比、研究聲望、國際學生比例、專利數等17個指標，權重各有不同，但其中並無「校友外貌」指標。

查核中心表示，綜合以上，判定網傳圖卡「泰晤士報根據校友外貌評比世界各大學」為虛構捏造的「錯誤」訊息。

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