揭藍營「陳重文們」現形　民進黨喊：朱立倫出來說清楚

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卓冠廷說，此案最無法迴避的就是國民黨主席朱立倫，台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係，2012年時任台北市長郝龍斌，因為要建置光纖網路，跟網路廠商台智光簽了25年的長約，然而這是一個BOT案，台智光甚至與北市府簽了一個太上皇合約，擁有優先議價權、使用權，簽約金額也比民間來得高。
卓冠廷指出，台智光的大股東是台通光，台通光當時的股東之一，即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，其中監察人高婉倩，是朱立倫的太太，董事高育仁，是朱立倫的岳父，董事高思博、高思復，是高育仁家族成員，董事長高張明鸞，是高育仁的太太，這樣的關係，朱立倫不用出來說明？
卓冠廷說，此案涉及三任台北市長，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，郝、蔣皆為國民黨籍，朱立倫需要有態度；他也提醒柯文哲主席，柯文哲擔任北市長8年，但當初的行政權在柯文哲，是誰和惡魔妥協？誰和國民黨議員妥協？要求柯文哲也要說清楚。
吳崢質疑，台智光就是專門為了承攬台北市政府光纖網路的公司，母公司台通光與台北市府簽了25年的契約，明定台北市政府所屬機關包含台北捷運，都要優先跟台智光簽約，重點是這個在當時簽的不平等條約，台智光母公司台通光背後與朱立倫關係匪淺，就是朱立倫岳父高育仁家族。
吳崢呼籲，朱立倫於公、於私都應該出來面對，於私方面，當時朱立倫家族是如何與台北市政府簽了不平等條約，拿到特殊優惠；於公上，國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀不久前才出面痛批檢調調查陳重文，身為國民黨黨主席的朱立倫，應為國民黨在市議會結構性的涉貪案件，以及國民黨護航貪腐的態度，向社會大眾說清楚講明白。