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憲法法庭「死刑存廢」辯論423登場　藍委曝大法官心證：要推廢死

▲國民黨立委王鴻薇說，蔡英文執意推廢死。（圖／王鴻薇提供）
▲國民黨立委王鴻薇說，蔡英文執意推廢死。（圖／王鴻薇提供）

記者林怡昕／台北報導

憲法法庭將於4月23日召開死刑言詞辯論庭，決定死刑存廢一案。對此，藍委們搶先公布各大法官心證，其中高達9名大法官，都是態度都是「支持廢死，國民黨立委王鴻薇今（22）日就說，大法官全部都是蔡英文任命，就是為了執行總統意志推廢死。

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王鴻薇指出，廢除死刑完全違背人民認知，民進黨執政八年，蔡英文肆意而為之下，大法官全部都是同一位總統任命，就是為了執行總統意志推行廢死，大法官許宗力過去就說過「死刑有可能違憲」，更是故意要在任內排審此案，畢其功於一役，而且審理的大法官，支持廢死的言論比比皆是，黃瑞明大法官還說過「死刑是滿足民眾廉價慰藉。」高級的大法官，高級的價值，台灣人民恐怕承擔不起。

國民黨立委王育敏則說，民進黨就是支持廢死，台灣去年發生25起重大兒虐致死案件，每年均超過十幾件，第九屆擔任立委曾經提出法案，對這種非常凶殘虐待兒童，導致幼兒致死的加害者，現在的刑法只有到無期徒刑，應該可判處死刑，但是當時遭到民進黨立委反對，就是因為他們立場支持廢死，即使發生重大虐兒致死案，即使這項法案通過連署，有超過八成八民眾反對廢死，民進黨也沒人敢響應這個法案，因為廢死是他們既定立場，若違反廣大民意廢死，賴清德520上任不會有蜜月期，就等著民調雪崩。

國民黨立委游顥也表示，蔡英文執政倒行逆施，執政8年司法院這些大法官立場鮮明多不勝數，大法官陳忠五、黃昭元、謝銘洋都曾連署停止執行死刑，更不要說像是尤柏祥這種上任爭議大的大法官，他過去根本不掩飾，還誇下海口要死刑逐步廢除，即便扣掉3位法定迴避的大法官，12人還有7位都是廢死立場。而蔡英文的專斷獨行，廢死就是他要給人民最後的傷害，這些為了他個人的自我滿足。

王鴻薇補充，大法官當然可以有自己立場，但是應該有多元聲音，同一位總統任命全部大法官，過去言行拿出來檢視馬上就露餡，「不是很相似，是根本完全一樣」，4月23日召開死刑言詞辯論的設定，恐怕就是要在520蔡英文下台前公布廢死，讓賴清德傷害最小，直言「民進黨有種就520後公布，讓賴清德也跟你們這些大法官一起下去，一起面對人民」。

▲國民黨立委曝光大法官心證。（圖／王鴻薇提供）
▲國民黨立委曝光大法官心證。（圖／王鴻薇提供）
▲國民黨立委王鴻薇說，大法官許宗力過去就說過「死刑有可能違憲」。（圖／王鴻薇提供）
▲國民黨立委王鴻薇說，大法官許宗力過去就說過「死刑有可能違憲」。（圖／王鴻薇提供）

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