憲法法庭「死刑存廢」辯論423登場　藍委曝大法官心證：要推廢死

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國民黨立委王育敏則說，民進黨就是支持廢死，台灣去年發生25起重大兒虐致死案件，每年均超過十幾件，第九屆擔任立委曾經提出法案，對這種非常凶殘虐待兒童，導致幼兒致死的加害者，現在的刑法只有到無期徒刑，應該可判處死刑，但是當時遭到民進黨立委反對，就是因為他們立場支持廢死，即使發生重大虐兒致死案，即使這項法案通過連署，有超過八成八民眾反對廢死，民進黨也沒人敢響應這個法案，因為廢死是他們既定立場，若違反廣大民意廢死，賴清德520上任不會有蜜月期，就等著民調雪崩。
國民黨立委游顥也表示，蔡英文執政倒行逆施，執政8年司法院這些大法官立場鮮明多不勝數，大法官陳忠五、黃昭元、謝銘洋都曾連署停止執行死刑，更不要說像是尤柏祥這種上任爭議大的大法官，他過去根本不掩飾，還誇下海口要死刑逐步廢除，即便扣掉3位法定迴避的大法官，12人還有7位都是廢死立場。而蔡英文的專斷獨行，廢死就是他要給人民最後的傷害，這些為了他個人的自我滿足。
王鴻薇補充，大法官當然可以有自己立場，但是應該有多元聲音，同一位總統任命全部大法官，過去言行拿出來檢視馬上就露餡，「不是很相似，是根本完全一樣」，4月23日召開死刑言詞辯論的設定，恐怕就是要在520蔡英文下台前公布廢死，讓賴清德傷害最小，直言「民進黨有種就520後公布，讓賴清德也跟你們這些大法官一起下去，一起面對人民」。