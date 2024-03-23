2024新北童樂節於三重大都會公園登場　由「紙風車劇團」帶來演出

新北市文化局表示，新北市政府相當重視兒童的休閒與藝術美學教育，配合2024新北童樂節，文化局及各博物館也為小朋友規劃了豐富的藝術饗宴。3月30日晚間7時，特別邀請臺灣品牌團隊「紙風車劇團」，為系列活動揭開序幕。希望藉由紙風車劇團具有親和力、互動性以及趣味性十足的演出，帶給親子一個愉快的夜晚。
3月30日紙風車劇團帶來的《唐吉軻德冒險故事-銀河天馬》演出，故事一開始在講述唐吉軻德帶著他忠心的隨從桑丘，和他心愛的座騎－老瘦馬諾桑難騎，前來挑戰大巨人（巨大的風車）又失敗了！無意間唐吉軻德發現桑丘媽媽生前常佩戴的夜明珠不見了，當下便決定發揮騎士精神，要為桑丘尋回夜明珠，因而開一連串的冒險旅程。
新北市文化局表示，除了3月30日的紙風車劇團演出外，4月開始在林本源園邸、板橋435藝文特區、新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館，接力規劃適合親子共同參與的藝術體驗活動。而眾所期待的「新北市兒童藝術節」，今年將在7月13日至21日登場，屆時將新北市市民廣場及其周邊打造成為「怪獸王國」。此外，持續至10月還有優質的藝術表演巡演，希望帶給新北市兒童們豐富的藝術饗宴。
紙風車劇團的《唐吉軻德冒險故事銀河天馬》演出，3月30日晚間7時將在三重大都會公園水漾園區登場，演出地點位於交通方便的新北環快旁(捷運三重站)，歡迎大家多利用大眾交通工具前往。更多活動訊息可上新北市文化局官網、新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。
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