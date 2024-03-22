大谷翔平深陷水原涉賭案！單純受害還是有嫌疑　仍有2關鍵待釐清

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但後續在大谷律師團隊接手後，劇情發生大反轉，水原被指控是自己盜用了大谷翔平帳戶。目前本案仍有許多未解之謎，以大谷翔平的陽光形象，似乎難以聯想他涉嫌可能性，但目前想要完全避責可能需要不少證據支持，以下整理兩大仍待釐清的關鍵點：
1. 水原一平起初受訪為何選擇透露此事
依照律師團隊指控，水原一平自己竊取了大谷翔平的帳戶將近450萬美元，先不討論其可能性，但若大谷翔平真的不知情，水原一平為何會選擇在接受《ESPN》專訪時，選擇爆料出自己的竊盜事實，導致後續自己遭到革職甚至可能觸法。
2. 450萬美元的匯款是否由大谷翔平本人操作
此點可以說是本案最大關鍵點，因為是關乎大谷翔平是否涉案的直接證據，即便大聯盟官方的相關人士透露，聯盟將不會針對他進行調查，不過大谷是這筆資金流動的關鍵人物，想要完全避責仍然有困難。
大谷翔平律師團或是道奇球團方，可能需要拿出證據證明，此筆匯款確實並非由大谷翔平本人操作，否則在匯款的目的性上難以解釋清楚，因為除了幫助水原一平還債一說外，仍然不能完全排除大谷翔平本人有涉入簽賭的可能性。
國聯邦調查局（FBI）已介入調查
總而言之，主要的關鍵點還是在於水原一平的前後說詞相當不同，後續主動承認竊盜，並承擔一切責任的態度也有些不尋常。《ESPN》記者Tisha Thompson表示，「這筆簽賭到底是大谷翔平指使，還是單純屬於翻譯水原一平的個人行為，都令外界困惑。」根據相關媒體指出，國聯邦調查局（FBI）已介入調查，大谷翔平是否知情或是涉賭，目前外界只能靜待調查結果。
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