聯準會暗示降息3次 長天期債券ETF火辣辣！00937B成交王
根據剛出爐的3月份FOMC會議結果，聯準會此次如市場預期暫停升息，點陣圖暗示維持今年降息3碼，故在年內將迎降息之下，不減債券ETF投資熱潮，當中又以長天期債券ETF交易活動最為熱絡，觀察近期債券ETF成交狀況，成交量前十大的債券ETF自3月以來的日均成交量都在1.4萬張以上，前三大更逾6萬，分別為00937B群益ESG投等債20+，3月來日均量近11.8萬張，其次為00687B國泰20年美債近6.76萬張，以及00679B元大美債20年的近6.18萬張。
記者許家禎／台北報導
最熱門的00937B群益ESG投等債20+日前再度獲得追加核准，本次追加募集額度最高為新台幣195億元，於3月21日起開放初級市場申購。法人指出，自去年聯準會暫停升息以來，隨利率風險降溫，債市也迎來投資契機，連帶債券ETF買氣亦隨之噴發，投資人參與度明顯提升，當中又以長天期債券ETF最受關注。
主要原因是長天期特性，在面臨貨幣政策轉向時的受惠程度相對大，具資本利得空間可期，且從收益角度來看也較具優勢，故除了市場上既有的長天期債ETF吸引資金配置外，去年第4季才掛牌的產品如00937B、00933B國泰10Y+金融債也相當受到投資人關注。
群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，聯準會在此次3月份會議後之聲明與去年12月大致相同，年內降息3碼的預期更加強烈，且從點陣圖來看，預測降息3碼的官員人數自去年12月的6人增加至9人，債市投資環境處於順風，當中又以長天期債券最值留意。
而債信品質佳、收益水準又具吸引力的長天期BBB投資級公司債更有望吸引資金配置，且重視ESG經營的企業在全球永續發展共識下，也更容易吸引資金目光，因此建議投資人不妨透過結合ESG與長天期BBB投資級公司債券優勢的債券ETF，一次滿足收益、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。