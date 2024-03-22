早知監視器預算有問題？柯文哲再批陳重文案：財團勾結議會
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器的網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，傳出陳重文利用在北市議會質詢機會，說出「你們不能自己改標準，不能不顧所有人民的安全與治安開玩笑，你們兩個的烏紗帽賭不起，因為這會牽扯人命」。民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內曾舉行記者會質疑監視器案有問題，柯文哲今（22）日再痛批監視器案是「財團勾結議會詐取國家錢財！」
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今日立院黨團會議後，柯文哲、黨團總召黃國昌與副總召黃珊珊一同受訪。媒體詢問陳重文案早知預算當初有問題？柯文哲表示，跟台智光的這個網路傳輸契約，是在郝龍斌時代就簽了，而且一簽就25年，所以雖然在他任內也是一直很想跟他解約，但從法務局、資訊局去翻條文，在法律上市府沒有辦法跟他解約，所以當時他唯一方法就是盡我最大力量去監督他。
柯文哲說，他還記得在離開台北市政府時，最後一份公文上面怎麼寫？「財團勾結議會詐取國家錢財」，這是他在台北市政府留下的最後一份公文，當時他還為此覆議，就是國民黨跟民進黨什麼時候合作過？竟然聯手把覆議推翻？當時他就說這不行，所以編預算是4.6億，今天的問題是，市府編的預算是4.6億，為什麼隔一年換蔣萬安上來時，送到議會的預算是5.5億 ？多了9000萬。
柯文哲表示，今天是他要解釋說，為什麼隔一年要多編9000萬的預算？才有後面又什麼國民黨團開會開老半天、最後刪個2000萬變5.3億，所以結論，這個約當年就是怪怪的。「我只能盡我最大力量去監督它，甚至還遇到國民黨跟民進黨聯合反撲，然後都已經鬧這麼大了，你們第二年還敢預算多編9000萬，也實在是厲害。」
媒體問民進黨質疑現在刻意往錯誤方向去誤導？柯文哲說，「民進黨講的話，你需要認真聽嗎？」