美廉社祭出「0元加盟」方案！創業獎勵金最高12萬　分潤可望達80%

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美廉社表示，以目前門市總數來說，加盟店占比約23%，為展現積極擴充加盟據點的決心，推出有別市場上連鎖超商或超市加盟方案，也是台灣第一家上市櫃的連鎖超市中，有開放加盟的企業，凡於加盟展現場完成諮詢，並繳付1000元者，立即享有加盟金0元優惠，現場再贈送1000元三商家購等值現金禮券，並可參加展場限定活動「夢想彈珠檯」遊戲，獎項內容豐富，提供創業獎勵金6萬至12萬不等，預計今年加盟招募率將提升2至3成。
美廉社進一步指出，此加盟方案擁有多項市場競爭力，包括提供保障年毛利168至220萬、委託加盟分潤高達65%，特許加盟分潤更有80%，還有各類獎金，及總部補助津貼；每日營業17小時，免24小時，無大夜班制；已執行5年不退貨政策，讓門市免於報廢，也無太多鮮食壓力；其他還有無庫存資金壓力，適合家人、好友、夫妻共同經營，即使零經驗、退休或轉職民眾，也能經由總部系統化輔導後，78天就能開店。
美廉社提到，根據總部統計，全台加盟熱區為新北市板橋區，加盟主年齡平均落在40至50歲，但近年來加盟主年齡層有逐漸下降趨勢，顯見創業市場有機會再擴增到青年族群，鼓勵年輕人勇敢創業。
美廉社表示，門市陸續導入差異化商品、酒類專屬貨架、寵物專區，以及「自有品牌」與「自辦進口」，去年加強咖啡銷售力道，全面開放寄杯跨店取服務，今年3月更加入現做茶飲市場，不斷提供創新商品，還提供包裹寄取、結合外送平台、部分導入三友藥妝Tomod’s特美事商品、美廉社線上購物「Go美廉」等複合性收入優勢。另一方面，單日單店會員來客數近一年平均成長6%，消費頻次成長2.1%，持續著力會員行銷活動，集團各品牌互導客源，整體業績穩健成長。