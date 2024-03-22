洗刷遲刻魔臭名！韓國瑜的年輕人支持度爆增 郭正亮分析2大關鍵
新國會開議一個多月，立法院長韓國瑜一舉一動備受關注，台灣民意基金會日前公布最新民調，韓國瑜的滿意度高達52%，其中在20至24歲的年齡層中，更有高達5成8年輕人對韓國瑜表達肯定。對此，前立委郭正亮分析，韓國瑜邀請有「立院活字典」之稱的周萬來擔任立法院秘書長，以及轉調總務處長周傑，都為自己大加分。
記者何哲欣／台北報導
郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中說，韓國瑜上任後，民進黨磨刀霍霍，綠媒也緊迫盯人貼負面標籤，質疑他可能會懶散、遲到、不懂議事規則，不過事實剛好相反，韓國瑜到目前為止事必躬親，沒有請過假，甚至還準時開會，照議事規則唱名跳過登記質詢卻還沒現身的民進黨立委，比民進黨更準時。
此外，郭正亮說，韓國瑜最成功的兩大人事案，一是任用有「立院活字典」稱號的周萬來擔任秘書長，有周萬來輔佐，韓國瑜主持議事游刃有餘，接著就是撤換原本的總務處長周傑，因立法院過去就爆出不少避案，韓國瑜要洗刷立法院負面形象，上任沒多久就換掉周傑，大刀闊斧。
郭正亮說，韓國瑜改變自己的形象，也改變立法院的形象，證明自己能勝任立法院長，成功逆轉年輕人對他的刻板印象。