大S新年傳具俊曄全家福給汪小菲秒封鎖！律師誇太狠：殺人誅心

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2023年過年期間，具俊曄留在台灣陪伴大S，還參與《極限震撼》的表演活動，完全融入台北生活，汪小菲還嗆聲要來台北正面對決，沒想到大S私下在1月21日除夕夜傳來一張她和具俊曄一家四口的合照給汪小菲，家人摟著韓國歐巴的脖子，親暱玩在一起毫無隔閡，當時大S剛再婚一年，具俊曄就和家人相處融洽，她此舉似乎有向對方示威的意味。
更狠的是，大S將全家福照傳給汪小菲後，還說了句「新年快樂」，隨即立刻封鎖他，汪小菲後續發的訊息都遭到對方拒收，雙方互動讓網友笑翻，直呼大S真的很懂得激怒對方，反覆的發訊息、拒收，被拉黑的汪小菲無法反擊，美女律師李怡貞佩服地說「殺人誅心」，誇她這招太狠。
不僅如此，汪小菲試圖引導網友認為「大S嫌棄北京」，但大S卻沒有這麼說，而是希望家人年紀大一點再去，只強調「張蘭不准見家人」，沒有詆毀中國，甚至回了一句「你都不回去，怎麼算是家？」吐槽汪小菲，超有態度的回覆，讓網友大讚大S果然是俠女，不卑不亢的強硬態度一點都沒變。
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