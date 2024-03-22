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大S新年傳具俊曄全家福給汪小菲秒封鎖！律師誇太狠：殺人誅心

▲大S去年除夕傳了具俊曄全家福照給汪小菲，之後立刻封鎖他，這招被說是「殺人誅心」。（圖／汪小菲微博）
▲大S去年除夕傳了具俊曄全家福照給汪小菲，之後立刻封鎖他，這招被說是「殺人誅心」。（圖／汪小菲微博）

記者江芷稜／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲2021年離婚，檯面上下都是暗潮洶湧，她曾在對方拒付扶養費後發表聲明，透露汪小菲封鎖自己，因此無法第一時間提醒對方不要情緒性發言，不過汪小菲近日曬出的對話截圖裡，大S去年過年時傳了一張跟具俊曄全家福照給汪小菲，隨即秒封鎖他，讓他看到合照卻無法跟大S抗議，美女律師李怡貞笑稱這招太狠了，「殺人誅心」

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▲具俊曄指汪小菲跟張蘭的指控全是「假新聞」，擁抱大S（徐熙媛）給滿滿安慰。（圖／記者陳思誼）
▲具俊曄去年和大S（徐熙媛）一起度過新年，給老婆滿滿安慰。（圖／記者陳思誼）
汪小菲發文反擊大S指控，刻意曬出和大S的微信對話截圖，表示前妻對北京有偏見，一直不想到中國與他同住，掀起兩岸網友討論，大S在對話裡提到台北市豪宅房租太貴，考慮好要搬離台北市，刻意告知前夫，結果汪小菲霸氣說「你不要和我說，讓你律師和我律師說」，還強調搬家要經過自己同意，未料一句話還沒說完，已經被大S封鎖拒收消息。

▲具俊曄（左）表示，他和大S（右）主要是靠英文對話，大S有時會穿插韓文單字，他現在正在學中文，也會中英文混雜表達。（圖／翻攝大S IG）
▲具俊曄（左）和大S（右）結婚2年，生活相當幸福。（圖／翻攝大S IG）
2023年過年期間，具俊曄留在台灣陪伴大S，還參與《極限震撼》的表演活動，完全融入台北生活，汪小菲還嗆聲要來台北正面對決，沒想到大S私下在1月21日除夕夜傳來一張她和具俊曄一家四口的合照給汪小菲，家人摟著韓國歐巴的脖子，親暱玩在一起毫無隔閡，當時大S剛再婚一年，具俊曄就和家人相處融洽，她此舉似乎有向對方示威的意味。

▲大S傳全家福照給汪小菲後立刻封鎖，把對方氣到不行。（圖／汪小菲微博）
▲大S傳全家福照給汪小菲後立刻封鎖，把對方氣到不行。（圖／汪小菲微博）
更狠的是，大S將全家福照傳給汪小菲後，還說了句「新年快樂」，隨即立刻封鎖他，汪小菲後續發的訊息都遭到對方拒收，雙方互動讓網友笑翻，直呼大S真的很懂得激怒對方，反覆的發訊息、拒收，被拉黑的汪小菲無法反擊，美女律師李怡貞佩服地說「殺人誅心」，誇她這招太狠。

不僅如此，汪小菲試圖引導網友認為「大S嫌棄北京」，但大S卻沒有這麼說，而是希望家人年紀大一點再去，只強調「張蘭不准見家人」，沒有詆毀中國，甚至回了一句「你都不回去，怎麼算是家？」吐槽汪小菲，超有態度的回覆，讓網友大讚大S果然是俠女，不卑不亢的強硬態度一點都沒變。


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