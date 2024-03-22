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GTC大會／輝達助攻半導體ETF投資熱　掌握上游供應商先受惠商機

▲隨AI應用想像空間變大，助攻半導體投資熱潮，全球重量級半導體及AI大廠營收展望佳，法人建議定期定額上游半導體ETF跟上成長契機。（圖／NOWnews資料照片）
▲隨AI應用想像空間變大，助攻半導體投資熱潮，全球重量級半導體及AI大廠營收展望佳，法人建議定期定額上游半導體ETF跟上成長契機。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

輝達（NVIDIA）年度GPU技術大會（GTC）於18日登場，同時也發布新款AI晶片B200，掀起新一波人工智慧熱潮，引領科技股近期表現回彈。中國信託投信表示，隨AI應用想像空間變大，助攻半導體投資熱潮，全球重量級半導體及AI大廠營收展望佳，建議定期定額上游半導體ETF以跟上產業新一波成長契機。

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中信上游半導體（00941）經理人葉松炫指出，生成式AI自去年引發熱潮後，引領全球股市持續攀高，市場對高階晶片需求強勁，使半導體產業再度成為全球投資人的焦點，各國加速重組半導體供應鏈，預期對設備材料需求將不斷增加，半導體上游供應商便成了這波AI掀起的投資熱潮中，率先受惠的族群。

今年以來，全球主要股市普遍有所表現，其中日經225指數的漲勢備受矚目。葉松炫說，日本挾半導體產業上游優勢，在全球半導體關鍵技術的設備製造及材料製造領域佔有一席之地，像是日本最大半導體設備商東京威力科創、測試設備供應商愛德萬測試、日本晶圓切割機大廠DISCO、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學等股價表現維持強勁，激勵日本股市突破歷史新高點。

不僅如此，台積電先進封裝CoWoS產能供不應求，Google、微軟等主要客戶預計皆會採用，而因應AI應用快速成長，所帶動的半導體先進封裝需求，台積電計畫將建設首座先進封裝廠，愛德萬測試、泰瑞達等日系封測設備商可望受惠。

以中信上游半導體（00941）追蹤 ICE FactSet上游半導體指數來看，國家配置以美國、日本、荷蘭等為主，投資聚焦兩大半導體上游產業：半導體關鍵技術的設備製造及材料製造，其成分股囊括擁有技術專利、取代性低等護城河優勢，營運相對穩健，適合投資人長期參與成長。對於持續看好新科技商機的投資人，中國信託投信建議，以定期定額投資有前景的上游半導體ETF，有機會迎接半導體產業新一輪黃金週期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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