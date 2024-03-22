民進黨吵要質詢今卻改書面 羅智強大酸：黃捷們！可以再懶惰一點
立法院上週五發生立法院長韓國瑜沒收質詢權爭議，綠委群情激憤，要求韓國瑜再給質詢機會，不過經過朝野協商後仍未有共識，今（22）日迎來交通組總質詢，國民黨立委羅智強直指，民進黨立委郭國文、賴惠員、林楚茵上週說韓國瑜沒收口頭質詢，今天可以口頭質詢了，卻又改成書面質詢，痛批「這群綠色巨嬰在幹什麼？」
記者林怡昕／台北報導
「黃捷們，可以再懶惰一點！」羅智強指出，他從早上九點就坐在立法院議場，也有多位國民黨的立委到場了，因應民進黨的甲動，就是要盯著民進黨，看看民進黨要搞什麼事？看看民進黨的綠色巨嬰團，是不是又要找韓國瑜院長的麻煩？
羅智強續指，卻有二點讓他萬分訝異，第一，民進黨上周才「唉唉叫」，說韓國瑜沒收了他們的口頭質詢，結果今天竟然有黃捷等七位民進黨立委，放棄口頭質詢，改成書面質詢，其中，郭國文、賴惠員、林楚茵上個星期五，正是民進黨被唱名未到的八位立委的其中三人。
「民進黨不是哭天喊地叫著『韓國瑜還我質詢』嗎？怎麼，可以口頭質詢了，你又不質詢了？」羅智強續指，民進黨今天還發佈甲動，也就是民進黨所有的立委都要到，總沒有理由說，有行程不在立法院，只好書面質詢了吧，他實在不太理解，這群「綠色巨嬰」在幹什麼，人都在立法院了，還放棄口頭質詢，那上個禮拜被依議事規則沒收口頭質詢，到底在吵什麼？