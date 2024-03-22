MLB／水原一平為何能動用大谷翔平帳戶、說詞不一！揪出5大疑點

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根據聯邦調查局表示，有兩筆50萬美元的匯款是來自於大谷翔平的帳戶，且博彩公司主理人Mathew Bowyer在偵訊時則一直強調，「大谷翔平就是這間博彩公司的客戶」，讓外界不免懷疑大谷翔平是否為幕後操盤手。
🔍疑點二：
外界則認為，大谷翔平因不忍看見好友水原一平被賭債纏身才出手幫助，但在幫助的過程中，水原一平是否經過大谷翔平的同意，才動用大谷翔平帳戶的錢，引發外界討論。
🔍疑點三：
根據外媒透露，水原一平的欠款高達450萬美元，但水原一平則無需經過大谷翔平同意，卻能動用大谷翔平的私人銀行帳戶，不免讓外界認為是否為大谷翔平在背後指使，然後由水原一平操盤，雖此說法已遭到聯盟相關人士否認，因為從聯邦調查局的紀錄中，大谷翔平的帳戶僅有兩次匯款紀錄，看起來不像是會長期下注的賭徒。
🔍疑點四：
450萬美元的賭債是否包含先前水原一平透露的100萬美元，因為水原一平聲稱「大谷翔平已經有先幫忙還上100萬美元的賭債」，若大谷翔平承認先幫忙還上100萬美元，就能確定大谷是知道水原一平一直都有賭博的習慣，但後續的450萬美元，則是水原一平在未經大谷翔平同意下所動用的，這樣就能構成盜竊罪。
🔍疑點五：
大聯盟恐因商業利益，不會對大谷翔平進行處分，但若是大谷翔平曾經幫忙償還100萬美元賭債，代表大谷翔平是知情此事，但選擇以私下解決來完事，屆時若是聯邦調查局要求聯盟調查大谷翔平，恐將面臨禁賽處分，且還會有連帶的法律責任。