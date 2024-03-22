批漲電價害百姓受苦！柯文哲狠酸：「綠」電吃飽了讓台電大虧

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黃國昌補充表示，電價調漲一定會造成整個民生物價的波動，在現在一般市井小民、平民老百姓，特別是年輕人生活非常苦的狀況下，政府做這樣的決策，誠如剛柯文哲所點出來的，民進黨政府有義務要跟全民說清楚，為什麼民進黨派系權貴這一些綠電綠油油家族，每一個都賺得飽飽的，國家的台電卻虧得慘兮兮，結果最後全民買單。
黃國昌說，「我不客氣的說，民進黨的這些政務官，從經濟部到政務委員到國發會，有多少人是在幫這些綠營派系權貴的綠電集團護航的？站出來說清楚講明白。」不要每一句話全部都推，檢調已經在調查了，一副就沒有你們事情，甚至質問你們跟那些所謂派系權貴再一起吃飯，他還敢說不記得？談了什麼也不記得，「沒有關係啦，我下禮拜質詢就來喚醒你的記憶力。」
黃珊珊表示，因為電價調漲最嚴重的問題其實是物價，上週在財政委員會問過相關包括央行，他們說對升息暫時沒意見，但突然又升息，升息之後房貸會增加、物價會繼續調漲，再加上電價，我們2月份物價指數已經來到3.08，已經超過2%警戒線，所以電價再繼續調漲的話是造成民生物價更大的負擔。
黃珊珊說，更嚴重的是，現在大的工業大戶調漲，但是他們所製造出來的物品一樣會漲價，這不是只有民生物價有漲之外，可能所有物價會繼續調漲，整個是國家控制物價的過程中，把電價自己推波助瀾，所以幾乎是到物價失控的狀況，這是更嚴重的後果。