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批漲電價害百姓受苦！柯文哲狠酸：「綠」電吃飽了讓台電大虧

▲民眾黨立院黨團會議後，黨主席柯文哲（中）、黨團總召黃國昌（左）與副總召黃珊珊（右）一同受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.22）
▲民眾黨立院黨團會議後，黨主席柯文哲（中）、黨團總召黃國昌（左）與副總召黃珊珊（右）一同受訪。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.22）

記者呂炯昌／台北報導

經濟部拍板電價4月調漲，初步規劃適用700度至1,000度估漲幅7%，1,000度以上估調升10%，逾1,340萬戶家庭將受影響。民眾黨主席柯文哲今（22）日表示，電價漲一定會讓老百姓受苦，並痛批「光電、風電、綠油油的綠電都吃飽了，讓台電虧損得一塌糊塗，然後再叫大家來補這個缺額。」

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民眾黨今日上午立院黨團會議後，柯文哲、黨團總召黃國昌與副總召黃珊珊一同受訪。媒體詢問電價調漲，柯文哲表示，一定會讓老百姓受苦，台電在過去算是國營事業表現最好的，然後過去都有盈餘，到民進黨執政後，特別在過去2年，竟2年虧4000億，今天他要問的是為什麼會這樣？「光電、風電，綠油油的綠電都吃飽了，然後讓台電虧損的一塌糊塗，然後再叫大家來補這缺額，今天不是這樣嗎？」

黃國昌補充表示，電價調漲一定會造成整個民生物價的波動，在現在一般市井小民、平民老百姓，特別是年輕人生活非常苦的狀況下，政府做這樣的決策，誠如剛柯文哲所點出來的，民進黨政府有義務要跟全民說清楚，為什麼民進黨派系權貴這一些綠電綠油油家族，每一個都賺得飽飽的，國家的台電卻虧得慘兮兮，結果最後全民買單。

黃國昌說，「我不客氣的說，民進黨的這些政務官，從經濟部到政務委員到國發會，有多少人是在幫這些綠營派系權貴的綠電集團護航的？站出來說清楚講明白。」不要每一句話全部都推，檢調已經在調查了，一副就沒有你們事情，甚至質問你們跟那些所謂派系權貴再一起吃飯，他還敢說不記得？談了什麼也不記得，「沒有關係啦，我下禮拜質詢就來喚醒你的記憶力。」

黃珊珊表示，因為電價調漲最嚴重的問題其實是物價，上週在財政委員會問過相關包括央行，他們說對升息暫時沒意見，但突然又升息，升息之後房貸會增加、物價會繼續調漲，再加上電價，我們2月份物價指數已經來到3.08，已經超過2%警戒線，所以電價再繼續調漲的話是造成民生物價更大的負擔。

黃珊珊說，更嚴重的是，現在大的工業大戶調漲，但是他們所製造出來的物品一樣會漲價，這不是只有民生物價有漲之外，可能所有物價會繼續調漲，整個是國家控制物價的過程中，把電價自己推波助瀾，所以幾乎是到物價失控的狀況，這是更嚴重的後果。

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