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泰王流亡兒子恢復公民身份！透露將回國長住　王室接班人疑雲再起

▲泰國流亡王子日前正式恢復公民身份，透露將長住泰國。（圖／翻攝自X）
▲泰國流亡王子日前正式恢復公民身份，透露將長住泰國。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國王室的宮鬥情節比戲劇還要曲折離奇，現任國王瓦吉拉隆功（MahaVajiralongkorn）和第二任妻子所生的次子瓦差勒宋·维瓦查拉翁瑟（Vacharaesorn Vivacharawongse，小名Aon），在被罷黜並流亡海外27年後，突然於去年8月回泰國而震驚社會。而他也在本月6日回國時，以泰國公民身份回來，他對外高調表示十分開心。

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曼谷郵報》對這名流亡王子進行專訪，他笑著說重獲泰國身份證讓他感到高興，在他本月6日回國時，是以泰國人民的身份入境，並表示有意返回泰國長住。「我很高興，正式成為泰國公民。在過去的20年，我總感覺失去了什麼。」


瓦差勒宋是泰王瓦吉拉隆功和第二任妻子佘娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的四名兒子之一，被泰王流放27年的瓦差勒宋自從最有可能接下父親王位成為泰國第一位女王的同父異母大姐帕差拉吉帝雅帕公主（帕公主，Princess Bajrakitiyabha）昏迷後，就傳出重返故鄉、積極為繼承順位進行安排的行為。

目前唯一有王室頭銜的王子是泰王與第三任妻子西拉米(Srirasmi Suwadee) 所生的18歲的提幫功王子(Dipangkorn Rasmijoti)，但他患有學習認知障礙，在公眾場合也時常被拍到呆頭呆腦的模樣，是泰王眾多子女中學習能力最差的一名子嗣，被外界認為應難以繼承王位。

談及為何回到泰國時，瓦差勒宋表示，他只是想要回到祖國，尤其是在離開了27年之久。「沒有任何人指示我回來，我沒有要競爭什麼......我沒有資源，也沒有權力，我沒有任何期望。」

身為美國律師的他計劃搬回泰國生活，並在泰國開設律師事務所，為外國投資者和商人提供法律協助。他也希望能在公共領域，盡他所能幫助人們解決法律問題。

即便他堅持無意涉入王位繼承人競爭，但他回國時機點敏感，再加上他是四個流亡海外王子中唯一取得公民身份、重新回國的泰王子嗣，外界認為他的回歸可能是王室或樞密院授意。

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