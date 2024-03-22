電價要漲了！平均調幅11% 陳菁徽酸：蔡政府要繼續說不缺電嗎？
經濟部今（22）日將召開電價費率審議會，拍板四月電價調漲幅度，這波電價調整平均調幅11%，工業、小商家及民生用電全面調漲。對此，國民黨立委陳菁徽直指，萬物齊漲的日子即將到來，以後吃早餐、搭捷運、看醫生、繳房租都可能受影響，質疑「蔡政府要繼續說台灣不缺電嗎？如果不缺電，為何要漲電價？」
記者林怡昕／台北報導
電價費率審議會今天登場，行政院同意撥補台電千億元，預期4月起電價平均調幅約11%，其中，每月用電700度以下住宅調漲5%，換算下來每戶一天電費將增加新台幣0.7元，估計約有1250萬戶受影響、占比93%。
對此，陳菁徽指出，想像一下，一早起床吃的早餐可能會漲價，出門搭捷運，現在各地捷運也在考慮要調高票價，下午想要吃一份雞排，喝一杯珍珠奶茶，結果各自都漲了5元，只好默默地把錢放回去，晚上覺得身體不舒服，想要去看醫生，但診所也說因為漲電價，所以要提高掛號費，最後回到家房東突然傳訊息說，因為漲電價，房東這邊成本太高，所以房租要漲個500元，房東表現得很不好意思，但他就是轉嫁漲電價的成本給房客。
陳菁徽直指，這很可能是4月份漲電價後的每一天生活，質疑「蔡政府要繼續說台灣不缺電嗎？如果不缺電，為何要漲電價？」