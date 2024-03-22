京都吃燒肉疑食物中毒！11台人上吐下瀉 觀光署回應了
傳出有一團約30人的台灣旅行團，到日本京都府一間燒肉店用餐，其中11人出現腹瀉、噁心等症狀，疑似食物中毒。對此，觀光署回應，旅客已接受醫院治療，今（22）日繼續行程，已請旅行社應妥善處理相關事宜。
記者許若茵／台北報導
根據日媒《MBS News》報導，兵庫縣西宮市一間飯店，當地時間21日晚間8點向消防局報案，聲稱有客人疑似食物中毒。初步調查後發現，這團台灣旅客20日曾在京都府一間燒肉店用餐，其中11人事後出現上吐下瀉等症狀。
觀光署說明，本案是鄉親旅行社辦理赴日本團體旅遊，旅遊期間為19日至23日，旅客含領隊共30人，該團20日至京都府某燒肉店用餐後，其中11名旅客飯後出現噁心和腹瀉症狀，仍繼續行程。
觀光署指出，21日下午7時旅客抵達西宮市飯店後，症狀仍未改善，因當地診所已休診，故該飯店向當地消防單位報案，復經消防署將不適旅客分送縣立西宮醫院等醫院治療，旅客已於21日下午10時前返回飯店休息，並於今日繼續行程。
觀光署表示，本案旅行社辦理本次旅遊已依規定投保旅行業責任保險，本署已囑請旅行社應妥善處理相關事宜，並適時給予旅客必要協助。