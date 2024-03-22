自家人不挺！藍白拋質詢即問即答 吳宗憲：恐淪「被羞辱」不支持
藍白2黨日前提出國會改革版本，主張總統定期至立法院進行國情報，且採口頭即時詢答方式，卻讓黨內有雜音。資深媒體人黃暐瀚今（22）日訪問國民黨立委吳宗憲，吳宗憲直言，質詢總統變羞辱的話，不支持即問即答。
記者陳宜加／台北報導
黃暐瀚表示，今天第一次訪問吳宗憲，令他印象深刻。吳宗憲說，他在新北市法制局長任內，在新北市議會，看盡民意代表對官員的羞辱、嘲諷、亂質詢。他不喜歡3件事：第一，質詢變吵架，實在太廉價，會上新聞，但根本問不出東西，也改變不了制度。
另外，不搞「多數輾壓」，要有理說理，不是靠多數暴力，強行過關。第三則是他不喜歡二分法。非藍即綠？不是反共，就是舔共？黃暐瀚說，國民黨要推總統定期到立院「國情報告」，還要「即問即答」，意外吳宗憲居然「不認同」。
黃暐瀚指出，吳宗憲主張質詢不是為了羞辱官員，在無法保證不會出現「只圖羞辱官員、沒有優質問政內容」的立委詢答狀況下，並不支持總統到立院國情報告「即問即答」。
黃暐瀚說，吳宗憲20年的檢察官經歷，讓吳宗憲養成法律人的個性，他不支持總統到立院「被羞辱」，不管這個總統是藍是綠？姓賴還是姓侯？「吳宗憲的主張，我非常贊同。」