00939倒貨破發00940下一個？486先生：拿房抵押「根本是白癡」
統一台灣高息動能（00939）在3/20掛牌上市後，股價就受到許多股民關注，但表現卻不盡人意，昨（21）日台股創下歷史新高紀錄，不僅沒有帶著00939飆起來，股價反而破發跌得比發行價還低，以14.99元作收。而今（22）日開盤後，更是再創新低14.9元，讓喜歡分享理財資訊的486先生陳延昶都忍不住發文，直說「拿房抵押、解除保單去歐印（all in）的人根本是白癡」。
記者魏妤庭／台北報導
00939今日邁入掛牌第3天，但股價不斷跌破發行價15元，昨日更是直接被3大法人大砍單19.35萬張，列賣超第1名。儘管台股大漲超過400點，卻也沒有辦法挽救00939的股價守住發行價。而今日雖以15.02元開盤，最高一度到15.03元，但盤中持續走低，最低到14.89元，截至11點半前是14.9元。
財經部落客「碎念女子萬萬歲」對00939破發提出自己的看法，她認為，從00939網站可以看到參與券商及流動量提供者，都有元大證券的名字，並表示這是00939為了市場流動性，請造市商元大證券提供很多「貨」到市場上，因為00939一直買賣，而沒有流動性提供者，會有嚴重的折溢價問題。
486先生陳延昶今日則在臉書發文表示，00939被元大倒貨後跌跤，等00940在4/1掛牌上市後，外資肯定會狂倒貨，「到時看我說的準不準」。同時，他也提到，ETF不是不能買，但拿房子抵押、解除保單去歐印的人根本是白癡。「投資，不是看人買，你也跟著衝」。
文一出也有不少網友認同表示，「聽大哥的沒錯，還好我沒買」、「那種買法買什麼都很危險吧，槓桿太大，多少能力做多少是就好」、「940我同事還買了1千萬啊……挫勒蛋」、「用閒錢投資就好，貸款去投資風險太大」、「韭菜終究是要被割的」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。