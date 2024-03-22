4月電費又要漲！台大憂每年電費破5億 陳文章喊話：排除大學調漲
台電累積虧損逾3000億元，經濟部今（22）日傍晚召開電價審議會，拍板4月電價，外界預估電價漲定了！國立台灣大學校長陳文章今天以國立大學校院協會理事長的身份，向政府喊話，上波電價調漲，台大電費漲了6000萬元，每年電費增至4.6億元，再加上今年教師調薪，又增加1億元，對高教影響甚鉅，若電價調漲對象沒有排除大學或予以補貼，大學經營更困難、將不利人才培育。
記者李琦瑋／台北報導
台大今天舉辦「余英時國際漢學中心」成立記者會，會前陳文章表示，對於電費調漲，想跟政府喊話， 大學財務已經很艱困，尤其今年軍公教調薪4%，編制內人員加薪，大學要自籌3成、非編制人員加薪則由大學全數吸收，台大每年多增加1億元支出，再加上上一波電費調漲15%，大學未被列入排除對象，台大增加6000萬電費，每年電費高達4億6千萬元，若這一波再漲價，依照目前傳出調幅11%，每年電費可能破5億元，且是年年都要付，對高教影響甚鉅，希望政府考量大學特殊性，讓電價調漲對象排除大學。
陳文章提到，電價調漲不只影響台大，很多大學校長也在群組裡反映，大學今年的預算都已經編列，若4月1日要調漲電費，擔憂不知道從哪裡籌措調漲的電費，經費來源有困難。
陳文章表示，台大算是財務比較健全的學校，但這波電價調漲是全國性的，在各校無法調漲學費的狀況下，若電價調漲未排除大學也未給予補貼，對很多大學來說，是一筆很大的經濟負擔，希望政府考量台灣最重要的是人才，若大學經營困難，對台灣將來也會有影響，將大學排除在調漲對象範圍。
陳文章另外提出，希望前瞻基礎建設或重大公共建設計畫，把大學端、高教端納入，每年有固定補助，鼓勵大學的基礎建設，才能延續台灣在世界上，科技與人文的優勢，盼新政府上任後，能夠積極處理。