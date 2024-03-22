水原一平自認簽賭身敗名裂！年薪高達1587萬　大聯盟口譯員頂薪

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根據體育網站EssentiallySports在去年底的文章，指出在大聯盟的翻譯，一般來說年薪約坐落在 6 萬至 15 萬美元（約台幣191萬到478萬 ）。而水原一平本來就已經拿到翻譯界的頂薪了，在大谷宣布加盟道奇後，更有消息傳出水原的年薪是抽大谷年薪的1%至2%，以大谷拿到的天價合約，平均一年年薪7000萬美元（約新台幣22億）來計算，水原可以分到70萬美元（約新台幣2200萬）到140萬美元（約新台幣4400萬）的薪資。
水原一平認非法賭博
不過近日水原在接受美國媒體《ESPN》的採訪時，表明他一年的薪水在 30 萬到 50 萬美元（約台幣953萬到1587萬）之間，比外界猜測的低了不少。根據 ESPN報導，水原表示他只透過合法博弈網站，下注國際足球、NBA、NFL 和大學橄欖球，「從不賭棒球」這是他的準則。
最有價值口譯員身敗名裂
此次水原涉嫌簽賭案，不僅讓自己身敗名裂，同時還牽連到大谷翔平。水原一平坦承自己有「賭博依存症」，如今工作、名聲都保不住，後續還將面臨相關調查。曾被洛杉磯天使隊選為「最有價值的口譯員（Most Valuable Interpreter）」，如今卻落得聲敗名裂的下場，讓不少球迷都難以接受。