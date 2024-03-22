白沙屯媽祖閃避藍委惹議 網友疑惑：若有神蹟為何不裝輪子就好？
白沙屯媽祖遶境吸引數十萬人參與，但20日駐駕大甲鎮瀾宮時，國民黨立委顏寬恒、傅崐萁專程前往迎接白沙屯媽祖聖駕，卻被媽祖「硬生生閃過」，有網友疑惑提問，如果媽祖真的有神蹟，想去哪就去哪的話，「為什麼不裝輪子自己跑就好了？」引發網友熱議。不少人跟著狠酸，但也有人為媽祖抱不平。
記者陳宜加／台北報導
白沙屯媽祖遶境20日駐駕大甲鎮瀾宮時，顏寬恒、傅崐萁專程前往迎接聖駕，卻被媽祖「硬生生閃過」，有網友在臉書貼文表示，「好奇發問，如果媽祖遶境真的有神蹟，想去哪就去哪的話，為什麼不幫轎子裝輪子，讓她自己跑就好了，還要花費人力幫忙扛？」
貼文一出，引發網友熱議、破百人分享。有網友跟進酸說，「下面的一年裡靠媽祖薛那麼多香油錢，總得裝個忙」、「還要派一個人操作遙控器，很不方便」、「因為裝輪子速度太快，經過區間測速會有罰單」、「喜歡被拖著走的話，幹嘛不去遛狗」、「媽祖喜歡被人扛的感覺」。
不過，也有人為媽祖平反，表示「粉紅超跑跑的是人才有意義」、「台灣媽祖繞境被列為世界3大宗教盛事之一，是台灣最重要的文化。一個國家（中華民國）沒有文化，國人與國人將不再有凝聚力。」