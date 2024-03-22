YG砸400億韓幣續約BLACKPINK！高價挽留搖錢樹 四閨女賺翻了
紅遍全球的韓國人氣女團BLACKPINK，去年續約問題引起關注，在多次協議後最終4人簽署團體合約，獲得個人活動自主權，簽約金傳出每人15億元韓幣（約3,600萬元台幣），不過，YG娛樂公司今（22）日公布財務報表，與旗下藝人的簽約金突破411億元，韓媒推估其中BLACKPINK團體簽約金高達400億元（約9.5億元台幣），每個人可能分得100億元（約2.3億元台幣），四閨女Lisa、Rosé、Jennie和Jisoo荷包賺得滿滿的！
記者江芷稜／綜合報導
YG娛樂這幾年大牌歌手紛紛出走或當兵去，包括BIGBANG、2NE1都宣告離開公司，BLACKPINK為公司帶來的利潤就佔了總收益的80%，因此她們續約與否都會影響公司股價，去年初外界就不斷猜測4人是否續約，直到年底確定團體續約，歌迷才放下心來，YG娛樂股價跟著大漲，當時韓媒評估，可能談到每人15億韓元（約3,600萬元台幣），未來收益分成將提高到80%。
不過，韓國金融網今日曝光YG娛樂的財務報告，顯示它們去年新的支出成本為411.85億元韓幣，網友們從YG的藝人名單裡研判，去年與YG簽訂新的專屬合同或續約的藝人僅有BLACKPINK和BABYMONSTER，扣掉BABYMONSTER的支出成本，推估至少BLACKPINK的續約費超過300億韓元（約7億元台幣）。
韓媒按照簡單的平分規則推測，若是BLACKPINK團體簽約金高達400億元，每位成員可能有100億元韓幣的收入，然而，YG在2022年總營收不到4000億韓幣，淨利潤約為460億韓幣，願意花這麼多錢續約BLACKPINK，表明非常重視她們。對此，YG回應：「去年不僅BLACKPINK，還有很多IP的續約和新合約，該金額不能視為BLACKPINK獨有的合約金。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道