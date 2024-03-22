中華郵政首推「巴黎奧運」金融卡 限定788間郵局開放申辦
「2024年巴黎奧運」即將熱烈展開。中華郵政公司與Visa為迎接體育盛事，繼112年7月推出郵政數位Visa金融卡-2024年巴黎奧運主題卡面，即日起再度限量推出全臺首張採用Visa 2024年巴黎奧運主題卡面的郵政Visa金融卡實體卡。不僅展現中華郵政公司對於奧運的高度支持，同時也邀請民眾共同關注及參與，一起為中華健兒加油集氣。
記者許若茵／台北報導
中華郵政公司表示，期間限定的Visa 2024年巴黎奧運主題卡面由奧運可愛吉祥物「弗里吉Phryges」擔任主角，以法國國旗藍、白、紅3個活潑亮眼的配色組合而成，卡面可愛吸睛的設計，讓人一眼就被深深吸引。民眾可至全臺788間指定郵局申辦，無法親臨賽場感受2024年巴黎奧運熱情，更要把握這次收藏的機會。
此外，配合Visa 2024年巴黎奧運主題卡面發行，即日起至113年8月31日止，中華郵政公司舉辦郵政Visa金融卡「好康龍厚禮 送你遊巴黎」活動，包含「卡友滿額」及「新卡首刷」等多重好康，最大獎為「法國巴黎雙人來回機票及機場來回接送」，獎項非常豐厚(由Visa提供)，歡迎民眾踴躍申辦收藏限量郵政Visa金融卡，還有機會親臨巴黎體驗法式風情氛圍。活動詳情及指定申辦郵局請至中華郵政全球資訊網查詢。