石綿建材廢棄物　屏東縣府免費清運

為防止石綿建材廢棄物隨意丟棄，造成石綿纖維在環境中擴散，增加健康風險，屏東縣府延續去年的政策，免費幫助居民清理石綿建材廢棄物。屏東縣府113年向環境部爭取經費，並放寬補助資格，預計可以清理超過1千公噸的石綿建材廢棄物。
記者莊全成／屏東報導
根據衛星遙測判讀，屏東縣約有2萬多棟建築物使用了含石綿瓦、石綿浪板等建材，這些建築物已進入汰換的高峰期。由於石綿廢棄物清理費用高昂，縣府考慮到居民的負擔，從去年8月底開始推出了免費清理補助。截至今年2月底，已有31件申請案得到批准，清理了近30公噸的石綿建材廢棄物。今年的補助資格放寬，只要是住宅、個人農業設施（未達登記規模的畜禽飼養建物）、寺廟、教堂等宗教場所，都可以向屏東縣環保局申請清理補助。經過核准後，民眾即可委託合法業者進行拆除，如有需要，環保局也可提供免費的太空包供民眾使用。
石綿已被世界衛生組織列為一級致癌物，主要危害是通過呼吸系統吸入石綿纖維。使用時，含石綿建材的結構完整時並無危害，但在拆除時容易破碎，造成石綿纖維飛散增加健康風險。環保局呼籲民眾充分利用免費清理服務，將石綿廢棄物從環境中清除，切勿隨意丟棄含石綿建材廢棄物，以免給環境和後代帶來傷害。如有相關需求，民眾可致電環保局咨詢或官網，可提供石綿建材廢棄物清理補助申請文件的下載。