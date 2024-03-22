央行再升息半碼！教育部：學貸在學生、緩繳本息畢業生皆不受影響
因應中央銀行113年3月21日升息，教育部今（22）日表示，目前超過93%就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，而須自行負擔利息的就學貸款在學學生，亦將比照111年及112年共計5次升息的做法，由教育部協助補貼因升息所增加的利息，讓在學學生不用擔心升息影響；至於已經畢業且正在還款的就學貸款學生，可申請緩繳本息，緩繳本息期間將免負擔本金及利息，利息全部由教育部負擔。
記者李琦瑋／台北報導
為協助學生順利就學，教育部前於113年1月16日修正「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」，放寬申請就學貸款在學學生之家庭年所得門檻、負擔利息條件，以及畢業後還款的各項寬緩措施門檻。在學學生部分，在放寬學生申貸門檻及免息條件後，僅餘家庭年所得為148萬元以上且學生及其兄弟姐妹或學生及其子女數有2名者須由學生負擔利息。
因應本次升息，將比照111年及112年共計5次升息之做法，由教育部協助補貼因升息所增加的利息，讓在學學生不用擔心升息影響。因此，所有辦理就學貸款的在學學生都不會因為這次升息而增加利息負擔。
另外，針對已經畢業且在還款的就學貸款學生，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達5萬元，且每增加養育1名未成年或已成年且就學階段子女，再多放寬月收入門檻1萬元，即可以申請最長12 年的緩繳本息。教育部表示，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。