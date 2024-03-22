2024高雄智慧城市展 沙崙智慧綠能科學城展現淨零對策
中央政府推動能源轉型不遺餘力，位於臺南歸仁區的沙崙智慧綠能科學城，是臺灣推動5+2創新產業-綠能前瞻產業基地，並匯集中研院、國研院及工研院等國內三大研究機構，近百家公私機構進駐、就業人數超過1800位，利用南臺灣產業與環境條件，提供綠能科技研發到驗證的服務，成為臺灣能源轉型的重要據點，為淨零永續提供實現的技術量能。
記者郭俊暉／台南報導
臺南市長黃偉哲表示，臺南市是全國第一個制定低碳城市自治條例的城市，因應國際淨零碳排趨勢，台南市府也攜手中央，建置沙崙智慧綠能科學城。現在沙崙已經是南臺灣重點科技聚落，吸引不少先進數位人才和綠能科技產業進駐，且持續刺激自駕車、節能科技、能源產業、第三代半導體的研發，建構臺南第二顆經濟引擎，擘劃下臺灣下個世代的永續發展，未來也將透過綠能科技節能減碳、友善環境，朝向永續發展邁進。
身兼沙崙科學城辦公室主任的經發局局長林榮川指出，台南市一直致力於能源轉型、低碳綠色運輸以及提升住商效能等減碳路徑，並主動出擊協助與輔導企業減碳，這次展會共提出創能、節能等12項淨零對策，約18家科學城進駐與合作廠商技術示範，盼沙崙科學城作為建構智慧生態城市的領頭羊，帶動臺南產業轉型，打造南臺灣綠能產業研發基地及資安產業的搖籃，帶領臺南朝全球淨零排放目標，走向低碳永續智慧示範城市。
高雄智慧城市展於3月21日盛大開展，沙崙智慧綠能科學城於經濟部能源署淨零專區 (攤位編號：S1549) 展現大智慧小巧思，現場簡單又具有教育意義的2050淨零碳排對策宣導，吸引民眾踴躍參與，大朋友小朋友紛紛努力找到正確答案，充分廣宣沙崙智慧綠能科學城鏈結國內外產學研的行動力量。