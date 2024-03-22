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大S認證因小三離婚！張穎穎曬「4千萬收益」　驕傲喊：這沒多少

▲張穎穎（右）曾介入汪小菲（左）和大S的婚姻，如今因為大S的長文再度引發關注。（圖／翻攝自汪小菲、張穎穎微博）
▲張穎穎（右）曾介入汪小菲（左）和大S的婚姻，如今因為大S的長文再度引發關注。（圖／翻攝自汪小菲、張穎穎微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲自2021年年底離婚至今，兩人的恩怨糾葛卻還沒有結束，大S日前忍無可忍發文控訴汪小菲不但出軌、家暴，甚至還欠下巨額債務不還，甚至直接證實張穎穎是破壞他們婚姻的小三。對此，張穎穎並沒有特別做回應，卻曬出自己直播帶貨的驚人成交收益。

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▲大S（右）、汪小菲曾經愛得濃烈。（圖／大S微博）
▲大S（右）、汪小菲曾經愛得濃烈。（圖／大S微博）
大S在長文中提到，她在結婚期間收到大量汪小菲和不同女性的照片，當時她把汪小菲出軌的事告訴張蘭，張蘭卻勸她不要離婚，還再三保證兒子絕對沒有出軌，「隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的戀人」，直接認了張穎穎就是介入他們婚姻的小三。

▲去年就有網友挖出，張蘭和張穎穎、汪小菲出遊爬山，推測張蘭早就知道張穎穎的存在。（圖／翻攝自微博）
▲去年就有網友挖出，張蘭和張穎穎、汪小菲出遊爬山，推測張蘭早就知道張穎穎的存在。（圖／翻攝自微博）
對此，張穎穎並沒有回應，近來全心在經營直播帶貨的她，在抖音曬出940萬人民幣（約4165萬新台幣）的成交金額，還興奮寫下：「你看那盛放的花，衝一千萬！」有網友提醒她，錢財不露白，否則會引來不必要的麻煩，然而張穎穎仍不在乎回應，「這沒多少，我的目標不止於此」。

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▲張穎穎曬出自己直播帶貨的成交金額。（圖／翻攝自抖音）
事實上，2021年汪小菲還沒有離婚就被拍到和張穎穎一起上酒吧，離婚後兩人甚至直接到三亞約會，儘管多次被目擊兩人的甜蜜身影，汪小菲始終不肯承認，直到大S再婚後，他才終於認愛，更大讚女方救了自己兩次，是自己的救命恩人。這次因為大S意外再度受到關注，張穎穎也豁達表示「女人都不容易」。

▲張穎穎在大S發表聲明後曬出泰山遊玩照，表示女人都不容易，自己不會被打倒。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎在大S發表聲明後曬出泰山遊玩照，表示女人都不容易，自己不會被打倒。（圖／翻攝張穎穎抖音）
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