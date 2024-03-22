果然匯創始店將熄燈！東區開業11年人氣蔬食buffet 業者親曝原因
饗賓餐旅旗下包含饗饗、旭集、饗等知名Buffet品牌，而果然匯則是其中的蔬食Buffet品牌，其中果然匯台北明曜店更是該品牌的創始店，今日傳出該店將歇業，最後營業日為5月12日（週日）。業者於臉書公告，並解釋結束營業原因為商場租約到期，並提到未來將尋覓適合的地點，而是否會針對歇業而有促銷活動，業者首度回應，正在規劃中。
記者葉盛耀/綜合報導
果然匯為饗賓餐旅所創立的蔬食Buffet品牌，曾經獲CNN介紹「世界十大素食城市—『台北』之代表餐廳」，且普遍被顧客稱讚「即便不是素食者也通常會吃得習慣且喜歡吃」，餐價為最低平日午餐647元起就能吃到。
菜色強調從天然「原形食材」出發，減少使用素食加工品，並遵循「不時不食」的精神，以當令新鮮蔬果入菜，共計有超過百道多國料理，招牌菜色包含特色義大利麵、香煎猴頭菇、歐陸手作披薩、素食佛跳牆、鮮蔬天婦羅、蔬食壽司等菜色。
果然匯台北明曜店在Google評論上也一直有好評價，平均4.3分。熄燈消息一出，不少網友於臉書留言「創始店呀！」「我最喜歡的創始店要關了。」更有人敲碗「來台中」、「台中到底何時有店？」另外，因應閉店是否將有優惠活動，業者也鬆口表示目前正在規劃中。