拚穩健交接！賴清德近期參與軍事會談 今啟動國防訪視
520政府交接前，為更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，總統當選人賴清德把握就任前的黃金時間，日前開始產業經濟的走訪，就產業發展現狀、國內外環境及相關政策推動，進行全面性了解，並聽取各界意見；在國防與國家安全部分，賴今（22）日也啟動國防訪視行程，首站將前往南部的防空相關單位。
記者陳佩君／台北報導
賴清德上午參訪「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，指出他將在上任前展開「產業請益之旅」，此外，為了迅速掌握國防、國安相關事務，除了府內的交接工作外，他也會親自到國軍基地視導。
據參與相關事務規劃人士表示，未來這段期間，賴清德將啟動一系列的國防單位訪視，預計走訪的單位，包含戰略執行單位與指揮機構、作戰執行單位，重要軍事基地及國防科研單位等，有系統的就當前區域形勢、整體防衛構想及戰略，到國軍建軍整備情形、重大國防科研進展等事務，進行全盤的暸解掌握。
該人士指出，除了相關業務的交接準備、實地訪視的行程規劃外，賴清德近期也已在總統蔡英文安排下，參與例行的軍事會談及國安事務討論，一切以重大國政、國安事務運作無縫接軌為目標，而隨著520越來越近，賴清德及團隊近期以來，也正在這些工作上全力投入。