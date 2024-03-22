啟動信賴新政第二站！產業人士：賴清德重視商用、軍用無人機合作

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賴清德首場「信賴新政，穩健接棒」行程從新竹科學園區出發，第二場次赴嘉義請益無人機業者，黨政人士指出，「信賴新政，穩健接棒」系列聚焦五大方向，包含國家自主防衛軍工產業、繁榮台灣創新驅動、傳產與農業再升級、均衡的台灣，以及綠色成長。
雷虎科技董事長陳冠如指出，無人機的發展性多元，不論在陸、海、空場合都能發揮嚇阻功效，台灣除了現有三類五款軍用商規無人機外，海域無人艇也極具發展潛力，若能結合台灣的資通訊產業、科技能量與地理優勢，有望為國內無人機產業帶來全新亮點，同時嚇阻共軍侵擾我水域，「我相信這個產業是非常多的資金會願意投入的」。
中光電智能機器人總經理謝啟堂則認為，由烏克蘭經驗便可看出，無人機在不對稱作戰中扮演的角色非常關鍵，期待新政府能持續挹注資源，鼓勵業者提升技術層次，進而壯大國防實力；謝啟堂也說，很感謝賴清德、蕭美琴在就職前接連拜訪亞創中心，「充分展現新政府對於支持無人機這個產業的重視」。
無人機技術在俄烏戰爭中展現關鍵地位，近年來躍為全球新興戰略展業。產業人士說明，台灣發達的資通訊產業可成為無人機技術發展的重要基礎，多家國內無人機廠商紛紛投入研發各型無人機的應用功能模組，目前自行開發的機型可應用於偵蒐、空拍、航測、農業、防救災等多項領域。
產業人士分析，鑑於地緣政治情勢與國際市場去中化趨勢，軍用無人機的資安品質與非紅產業鏈成為重要議題，各家業者可乘此商機打造台灣信賴產業，全面進攻全球市場；產業人士也透露，賴清德很重視商用、軍用兩大領域無人機的軍民合作，希望結合公部門跟民間社會的研發跟製造能量，共同進軍國際市場。