「交通傷亡不是數字⽽是⼈命！」　民團明悼念3000亡者提4大訴求

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活動共同發起⼈之⼀，定居台灣的英國⼈Jonathan Knowles說明，「我們希望⼤家在討論交通事故時，不會把它輕易化約成⼀個去⼈化的新聞片段或是⼀個年度數字。我們相信社會⼤衆 越能肯認交通暴⼒的存在，越能理解這個暴⼒所造成的傷害規模的巨⼤，才能讓該負責的⼈負起責任，才不會讓這些道路罹難者和受害者⽩⽩犧牲。」
「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」召集⼈YC 表⽰，交通安全議題不只是交通議題，⽽是國安問題，我國每年⾄少3000⼈因交通事故喪命，希望透過本次⾏動，紀念因交通事故⽽離開⼈間的⽣命，讓更多⼈關注⼈本交通議題，重新審視台灣交通環境，並進⼀步向政府發出要求改善的4大訴求。
訴求包含：第⼀、要求立法院退回「1200元以下微罪不能檢舉、不記點」、「逕⾏舉發（科技執法、⺠眾檢舉）不記點」；第⼆：健全⾏⼈路網，改善路側⼯程設計，讓駕駛⼈與步⾏者雙贏；第三，於每季院級道安會報，制定各地降低交通傷亡的具體改善時程表，並檢核各部會每季執⾏成果；第四：各縣市政府成立⼈本交通專責單位，制定各地脆弱⽤路⼈之相關政策規劃框架、主責各地⾏⼈環境改善、嚴重事故事發地點⼯程分析與改善、依據交通狀況及執⾏交通稽查實際需 要僱⽤交通助理員。