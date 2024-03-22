英業達創波段高！一度爆量攻漲停 AI伺服器助攻獲利看俏
英業達受惠AI伺服器動能逐步增溫，預期今（2024）年伺服器出貨有望逐季增溫，全年雙位數增幅，再加上打入輝達供應鏈，英業達今（22）日早盤開高攻上漲停，爆量20萬張，成交量居冠，雖然後來漲停打開，但終場漲4.9元，收在61.1元，漲幅8.7%，再創波段新高價。
記者許家禎／台北報導
英業達去（2023）年全年毛利率重返5字頭，全年每股賺1.71元，將配發每股1.5元現金股利，配息率逾87.7%。而輝達（NVIDIA）GTC大會上，英業達也參展，釋出旗下最新機架式AI伺服器「阿提米絲（Artemis）」，採用輝達MGX伺服器架構，並搭載最新的輝達GB200晶片。
DIGITIMES報告指出，台廠伺服器整體出貨表現將優於全球，在前6大代工廠中，預期英業達出貨比重將提升最多，穩居龍頭。受惠AI利多，英業達今日一早股價攻上漲停板61.8元的位置，成交量爆量到20多萬張，後來漲停沒能鎖住打開，但終場漲4.9元，收在61.1元，漲幅8%，再創波段新高。
英業達日前指出，今年一般型伺服器預期持平至小增，AI伺服器會成長較顯著，估AI伺服器出貨量將會倍數成長。去年AI伺服器佔整體伺服器比重約5到6%，今年佔比有望超過10%，以H200伺服器來看，預計於第2季底至第3季出貨。