名家論壇》鄭仲嵐／少年漫畫英雄大谷翔平　失去最佳旅伴水原一平

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如果說大谷翔平是少年漫畫裡的英雄，那他在3月20號這一天確實失去了一個他最好的夥伴——水原一平。水原在20日的首爾系列戰首賽結束後，當面跟隊友坦承自己有賭博成癮症，並積欠高達450萬美元的賭債。
其中根據美國多家媒體報導，疑似有大谷的帳號幫其支付兩次的50萬美金債務。大谷翔平的律師並指稱水原竊取大谷資金，當天晚上水原即被開除，連道奇網路上的介紹都被抹的一乾二凈。
美國在幾年前開始解禁運動賭博後，目前有38州與華盛頓特區是允許運動賭博。然而加州仍是無法運動賭博，先前的公投時還有7成左右反對。水原在無法運動賭博的州進行線上投注，還積欠大筆債務，顯然是逾越了法定界線。
驅動大谷的二刀流
水原的離去不只是日本球迷與傳媒，連大聯盟球員跟傳媒也是深感震撼。過去在天使隊時期，常見到大谷與水原兩人同進同出，熱身前在場上也常聽到大谷「一平在哪勒～？！」的聲音，讓許多隊友都跟著俏皮地大喊「一平！」。
過去的三年，大谷為何能在「二刀流」投打皆如此成功？除了大谷本身自己的努力外，更少不了水原在一旁的陪襯。水原給予大谷無比的安定感外，更是驅動大谷這個二刀流機器的潤滑劑與齒輪。
成長於加州的水原，高中、大學都在加州當地唸書。不只是語言方面，對加州文化、歷史、美食甚至高級日本料理等知之甚詳。水原自己也在年少時期於加州高級日本料理打過三年工。可說是加州當地活字典。
2013年時水原先回到父母家鄉北海道，擔任日本火腿隊洋將翻譯，認識當年剛進軍職棒的大谷。由於大谷也對美國職棒憧憬，水原自然成為大谷諮詢對象，兩人成為無話不談的好朋友。2018年，當大谷宣布挑戰大聯盟洛杉磯天使隊時，附帶條件就是要聘請水原當貼身翻譯。對於「地頭蛇」水原來說，回到老家加州更是自在，可說是求之不得的工作。
一同陪伴渡過低潮
大谷在大聯盟的前三年，仍是相對跌跌撞撞，雖有二刀流表現，但也是嘗試性地給予先發。不少人都不看好大谷的二刀流能成功，大谷本人也因手術復健，2020年幾乎沒有亮眼表現，職業生涯來到危機。
然而與此同時，身為最佳戰友的水原，則是在家鄉加油盡力照料大谷起居。從翻譯不說，到開車接送、雜物處理等。當中包括選手間橫向、與教練的縱向協調，如何用正確地語句表達心態等，這些都是水原的獨特語言技能。
於公於私都支撐著大谷，也讓重情義的大谷把水原當兄弟看。終於在2021年的第四年，大谷能在大聯盟拿下殊榮，開花結果。
大谷在2021年首度獲得最有價值球員（MVP）後，自身在當年11月15日於東京的日本記者俱樂部接受訪問時，被問到最受到誰照顧時，即刻秒回：「那當然是一平了！我們都是一同工作的！」。
在2021年的明星賽，首度被選為明星賽與全壘打大賽陣容的大谷，在打擊時指名水原擔任蹲捕。因為就算是打擊，只要旁邊有水原的鼓勵聲，就是大谷最熟悉的環境。如同孟母三遷，大谷對棒球的專注是舉世聞名，但能夠建立讓他專注的環境更是最為重要。
少年漫畫中途離隊
水原後來還以國家隊翻譯身分，一同與大谷及隊友們舉起WBC經典賽冠軍。原本在2024年下一階段的道奇世界，水原準備以大谷的參謀身分一同華麗現身的場景，將無法重現，只能看著水原收拾行囊逐漸遠走。然而，這也是在選擇與惡勢力交易下，水原必然要承擔的苦果。
只是，可稱作是加州人肉雷達系統的水原，在接受訪問時居然稱「對當地法律不熟」，這點總是啟人疑竇。或許是水原起了念頭，偷用大谷的帳戶匯錢。但或許可能也是大谷跟水原說「振作吧！我不希望你變成這樣」，而決定自己付錢。在真正調查結果出來前，一切都只能是臆測。
也許大谷曾經給過機會，但水原只能說「我做錯了，必須先走了」。在美國社會非黑即白的法律前，少年漫畫般的人情義理與熱血很難通用。但現在不論是誰擔任口譯，都暫時無法再給予大谷那種10年以上友誼所建立安全感。
水原這個大谷的旅程夥伴選擇脫隊了，往後大谷的世界大賽冠軍之夢縱使實現，也無法跟他一起捧起獎盃。大谷少了人生中互相支持的好弟兄，接下來的少年漫畫之旅，仍是充滿不定性與考驗。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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