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男患香港腳小腿紅腫如豬腳　竟蜂窩性組織炎惹禍

▲醫師提醒，民眾不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。(圖／醫院提供2024.3.22)
▲醫師提醒，民眾不可輕忽皮膚傷口，以免蜂窩性組織炎上身。(圖／醫院提供2024.3.22)

記者柳榮俊/台中報導

台中40歲黃姓司機日前因左小腿紅腫，加上持續惡化超過三天，忍痛到醫院就醫，醫師檢查後發現他的腳趾有香港腳(足癬)症狀，且小腿部份明顯紅腫痛及發熱，研判是蜂窩性組織炎惹禍，告知若放任惡化不儘快治療，有可能會導致膿瘍必須手術治療，所幸因提早發現，經給予抗生素治療後，症狀顯著改善。

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亞洲大學部屬醫院感染科主治醫師鄭孟瑜指出，「蜂窩性組織炎」指的是身上的皮膚軟組織受到感染，初期狀況輕微，可能只有局部紅腫熱痛的表現，若情況惡化，嚴重者甚至得切開皮膚甚至截肢才能保全生命，因此，及早診斷治療，是避免嚴重併發症的最重要關鍵。


鄭孟瑜指出，以黃姓運匠為例，就醫時自述每天得長時間坐著開車，為了圖個涼快，幾乎都沒有穿襪子，即使鞋子濕掉也不會弄乾再穿，經年累月下，足底開始出現臭味，但他依舊不以為意，導致汗水與黴菌長期都悶在鞋子裡，一旦腳底皮膚出現傷口，細菌往往就趁虛而入。


鄭孟瑜表示，蜂窩性組織炎有三大類途徑造成感染，主要是皮膚表面有傷口，使得皮膚失去屏障功能，細菌會從傷口進入真皮及皮下組織造成發炎，其次是鄰近組織出現感染，使得細菌從傷口進入人體後，進而造成鄰近新的皮膚軟組織感染，該運匠就是因為香港腳問題出現破口，才導致小腿紅腫熱痛，最後則是細菌經由血液運行到達其他組織而感染。


鄭孟瑜強調，最常見的蜂窩性組織炎菌種以金黃色葡萄球菌及鏈球菌為最多，前者的表面可能會產生小痘痘甚至有膿包出現，後者則會讓皮膚表面呈暗紅色，類似刮痧後的樣子，另外也有綠膿桿菌、厭氧菌等不同菌種。


她提醒，蜂窩性組織炎的高風險群，主要是有開放性傷口、靜脈回流差、淋巴回流不佳以及曾罹患過蜂窩性組織炎者居多，最常見的徵兆就是遭感染皮膚附近出現紅、腫、熱、痛，之後範圍會逐步擴大，伴隨發燒、淋巴腺腫、形成水泡，嚴重時可能往組織筋膜層感染，造成壞死性筋膜炎，嚴重可能造成敗血性休克等等症狀。


鄭孟瑜也呼籲，早期發現使用抗生素會有不錯的療效，搭配傷口照護清潔可加速改善，另外，抬高患部也能避免腫脹加速消腫，但若蜂窩性組織炎出現膿瘍，就得考慮做切開引流手術，若仍無法控制，甚至演變成至壞死性筋膜炎，就得安排筋膜切開術，嚴重的狀況甚至需要截肢，因此一旦有紅腫痛熱症狀，建議盡快就醫治療。

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