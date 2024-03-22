大S拒回北京「汪小菲不在怎是家」！張蘭直播《北京歡迎你》暗槓
大S（徐熙媛）和汪小菲已經離婚3年，兩人的恩怨糾葛卻還沒有結束，大S日前更忍無可忍發文控訴汪小菲不但出軌、家暴，同時解釋自己不定居北京的原因，沒想到張蘭直播帶貨時再度跟上話題，還在背景音樂中放《北京歡迎你》。
記者吳昕蓓／綜合報導
汪小菲曬出物流單證明大S在離婚前就跟具俊曄有聯絡，隨後被打臉截圖造假。同時他還曝光和大S的對話，透露是對方不讓家人回到北京：「他們怕北京什麼呢？那是他們家」，對此，大S也反擊：「你自己都不回去，怎麼會是家」，還直接坦言不希望家人和張蘭見面。
張蘭也不甘示弱表示自己是女企業家，過去從來沒有晚給員工薪水，還指責大S的行為會給年輕人帶來不好的影響，甚至讓人恐婚，她目前就是要全力以赴做好本分、工作「繼續用我的影響力，輸出正能量」，果然她也不受影響照常直播工作，然而直播時的背景音樂卻是《北京歡迎你》，似乎在暗諷大S。
張蘭在抖音更新影片，直言家家有本難念的經，人生要有波折才會成長，引來不少網友聲援回應，「蘭姐抱抱你，發完前面一定影片也是三四而發，心疼你，昨晚就看你已經眼睛紅的」、「勵志的蘭姐，加油，一如既往的支持你，你是我們的楷模」、「蘭姐，碰上小菲咱也沒辦法，自己的孩子，但是你要自己保重，我只代表自己，永遠支持你」。
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