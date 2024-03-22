藍委吳宗憲反對國情報告「即問即答」 黃暐瀚贊同：總統恐被羞辱
國民黨立委啟動國會改革，將修法讓總統到立法院國情報告常態化，但國情報告後，立委是否能即問即答，引發違憲爭議，國民黨立院黨團總召傅崐萁、藍委翁曉玲都認為即問即答沒問題，但藍委吳宗憲擔心，可能讓總統遭到羞辱。資深媒體人黃暐瀚也贊同吳宗憲的意見。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚在臉書說，吳宗憲在新北市法制局長內任，在新北市議會，看盡民意代表對官員的羞辱、嘲諷、亂質詢，因此不喜歡質詢變吵架，實在太廉價，會上新聞，但根本問不出東西，也改變不了制度，不喜歡不搞「多數輾壓」，要有理說理，不是靠多數暴力，強行過關，也不喜歡二分法。非藍即綠？不是反共，就是舔共？
黃暐瀚說，國民黨要推總統定期到立院「國情報告」，還要「即問即答」，很意外挺意外，吳宗憲居然「不認同」，因為質詢不是為了羞辱官員，在無法保證不會出現「只圖羞辱官員、沒有優質問政內容」的立委詢答狀況下，吳宗憲並不支持總統到立院國情報告「即問即答」。
黃暐瀚說，20年的檢察官經歷，讓吳宗憲養成法律人的個性，強調不支持總統到立院「被羞辱」，不管這個總統是藍是綠？姓賴還是姓侯？「吳宗憲的主張，我非常贊同。」