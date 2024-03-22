數位身分證賠2.8億「全民買單」 陳建仁：正籌備個資保護委員會
行政院會2019年1月暫停數位身分證換發作業，主因為資安爭議難以繼續推動，廠商求償10億元，經過6次調解，今（2024）年1月雙方獲得共識，整體求償金額在2億8000萬元以下，且由全民買單；行政院長陳建仁今（22）日在立院施政總質詢時，被問到是否有相關缺失檢討報告，陳建仁表示，當然會進行檢討，政府因此在籌備個資保護委員會，待完成、完整個資保護後，會再討論要不要推數位身分證。
記者林莞茜／綜合報導
行政院2018年宣布全面換發數位身分證，內政部編列10年48.9億預算，但各界擔心引發資安疑慮，時任行政院長蘇貞昌遂在2019年1月宣布暫緩執行，廠商向政府求償共計10億元費用；國民黨立委廖先翔日前於交通委員會質詢時，向行政院公共工程委員會詢問數位身分證喊暫緩推動後，廠商求償調解進度。
工程會主委吳澤成表示，經過6次調解，今年1月與廠商獲得共識，同意依照彼此條件解決，而工程會申訴會參事陳韻石也回應，整體求償金額在2億8000萬元以下。
立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁出席備質詢，廖先翔再度詢問相關議題，詢問關於數位身分證政策，行政院是否會做相關缺失檢討報告，對此，陳建仁表示，工程會與廠商協商後達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下，而先前在規劃數位身分證的過程中，因各界反應而暫緩執行，相關問題當然會檢討，是否推動也要取得大家的共識。
陳建仁也說，有關個資保護部分，大法官表示須設立個資保護相關機構，因此現在正籌備個資保護委員會，待完成後、對個資保護很完整的情況下，會再來討論如何推動。