宋仲基帶老婆凱蒂看MLB！不見8個月大混血兒子 夫妻私下互動曝光
38歲韓星宋仲基離婚3年再娶大1歲前英國女星凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），去年6月夫妻倆迎來第一胎，兒子已經8個多月大，美國職棒大聯盟（MLB）20、21日在首爾天空巨蛋舉行世巡賽，除了孫藝真、玄彬夫妻、孔劉、李棟旭到場觀戰，宋仲基、凱蒂也被目擊現身包廂看球，不過愛兒沒有帶在身邊，兩人享受難得的約會時光。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，宋仲基和凱蒂看的是昨（21）日洛杉磯道奇隊對上聖地亞哥教士隊的比賽，與孫藝真、玄彬、孔劉、李棟旭同一場，宋仲基與凱蒂約在四局下被鏡頭拍下同框的畫面，他穿著教士隊的球衣看似在向老婆講解賽事，小倆口看得相當投入，不時熱絡交談。
首爾天空巨蛋體育館昨天眾星雲集，宋仲基夫婦、「迫降CP」玄彬和孫藝珍、「死鬼CP」孔劉、李棟旭，還有李寶英和池晟、朴智妍與黃載均夫婦也被捕捉，以及車銀優、玉澤演、GD（權志龍）等人，兩天開場嘉賓分別為人氣女團aespa、(G)I-DLE。
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