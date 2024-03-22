「東亞之光」鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟！周春米：對屏東意義非凡

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部表示，鵝鑾鼻燈塔竣工於1883(光緒9)年，由當時清國海關的總稅務司赫德(Robert Hart)主導推動，委由海關的總營造司韓得善(David Marr Henderson)設計、副營造司哈爾定(John Reginald Harding)率工匠興建，並由臺灣兵備道劉璈和臺灣鎮總兵吳光亮負責督造，恆春營游擊劉兆瑚、恆春縣知縣蔡麟祥和前知縣周有基等負責監造。為臺灣唯一位於巴士海峽與太平洋交會之處的清末洋式燈塔，可謂是見證臺灣清代重大歷史發展的具體象徵。至日治時期，鵝鑾鼻燈塔成為大日本大國最南端的燈塔，其融合日治時期臺灣八景之一的鵝鑾鼻自然風光所形成之地標意象，逐漸深植於大眾之集體記憶。戰後1962(民國51)年更換上國內光力最強的旋轉透鏡電燈，使鵝鑾鼻燈塔不僅是國內光程最遠的燈塔，更享有「東亞之光」的美譽。
屏東縣長周春米也感謝文化部、文資委員肯定燈塔建築的獨特性與珍貴性，並稱屏東是台灣接觸國際的開端，而具備指引、軍事防禦能力的鵝鑾鼻燈塔，是相當罕見的武裝燈塔，更是台灣唯一位於巴士海峽與太平洋交會之處的清末洋式燈塔，可以說是見證台灣重大歷史發展的具體象徵，對屏東縣而言更是意義非凡。