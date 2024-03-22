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「東亞之光」鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟！周春米：對屏東意義非凡

▲文化部公告「東亞之光」鵝鑾鼻燈塔升格為國定古蹟。（圖／大鵬灣國家風景區）
▲文化部公告「東亞之光」鵝鑾鼻燈塔升格為國定古蹟。（圖／大鵬灣國家風景區）

記者林莞茜／綜合報導

文化部近日公告，台灣最南端鵝鑾鼻燈塔，升格國定古蹟，屏東縣政府今（22）日表示，樂見中央認定鵝鑾鼻燈塔府歷史意義，也希望更多人知道恆春半島19世紀末發生史事，認識台灣在跟國際接觸過程中屏東扮演角色。

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文化部於3月15日公告，位在臺灣最南端的岬角鵝鑾鼻燈塔，洋人稱之為南岬(South Cape)，故舊稱南岬燈塔。因清末臺灣開港通商之後，該處海域接連發生1867(同治6)年的美船羅發號船難事件，以及1871(同治10)年琉球宮古島船舶漂流所引發的牡丹社事件，促使清政府在臺灣南端興建鵝鑾鼻燈塔。

文化部表示，鵝鑾鼻燈塔竣工於1883(光緒9)年，由當時清國海關的總稅務司赫德(Robert Hart)主導推動，委由海關的總營造司韓得善(David Marr Henderson)設計、副營造司哈爾定(John Reginald Harding)率工匠興建，並由臺灣兵備道劉璈和臺灣鎮總兵吳光亮負責督造，恆春營游擊劉兆瑚、恆春縣知縣蔡麟祥和前知縣周有基等負責監造。為臺灣唯一位於巴士海峽與太平洋交會之處的清末洋式燈塔，可謂是見證臺灣清代重大歷史發展的具體象徵。至日治時期，鵝鑾鼻燈塔成為大日本大國最南端的燈塔，其融合日治時期臺灣八景之一的鵝鑾鼻自然風光所形成之地標意象，逐漸深植於大眾之集體記憶。戰後1962(民國51)年更換上國內光力最強的旋轉透鏡電燈，使鵝鑾鼻燈塔不僅是國內光程最遠的燈塔，更享有「東亞之光」的美譽。

屏東縣長周春米也感謝文化部、文資委員肯定燈塔建築的獨特性與珍貴性，並稱屏東是台灣接觸國際的開端，而具備指引、軍事防禦能力的鵝鑾鼻燈塔，是相當罕見的武裝燈塔，更是台灣唯一位於巴士海峽與太平洋交會之處的清末洋式燈塔，可以說是見證台灣重大歷史發展的具體象徵，對屏東縣而言更是意義非凡。

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