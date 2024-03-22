海軍敦睦艦隊抵台中港　展示新一代兵力軍艦

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民政局副局長歐陽明表示，海軍113年敦睦遠航訓練支隊自3月9日起展開國內環島航訓任務，巡迴國內七大港口，第6站來到台中港，許多軍事迷及鄉親已迫不及待一睹海軍高階軍備及壯盛軍容。今年敦睦遠航訓練支隊納編負責海上後勤補給的磐石軍艦，與守護台海第一道防線的兩艘飛彈巡防艦成功軍及迪化軍艦，肩負宣揚國威、敦睦邦交及保家衛國的重任，能如此安居樂業，敦睦艦隊及全體海軍官兵功不可沒，感謝敦睦艦隊及海軍所有官兵的辛勞付出，並祝福所有官兵平安順利完成任務。
海軍司令部副參謀長樊將軍指出，敦睦活動是海軍官養成教育畢業前的活動，藉由國內外航訓，拓展海軍官校學生宏觀視野，並學習領導統御及遠洋航訓知能，提升艦隊整體遠洋作戰能力，達到全民國防、捍衛海疆與守護家園的使命，相信大家日以繼夜認真投入戰備整備，讓民眾透過這2天的艦艇開放，可以看到海軍最新、最有戰力的艦隊。此外，海軍是國際化軍種，有較多參與國際交流活動、跟隨敦睦遠航訓練支隊敦訪各友邦國家的機會，也歡迎有志青年加入海軍，守衛海疆、保護國家。
民政局說，海軍113年敦睦遠航訓練支隊國內航訓台中港開放參觀時間為3月22、23日上午9時至下午3時，3月22日上午10時及23日下午2時，並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊帶來精彩演出；磐石艦文宣館更規劃「寶島風情」、「台灣精品」及「國防館」等10個展區，還有擴增實境的AR體驗專區，讓國人瞭解台灣之美、支持台灣精品，並提升對我國防信心，歡迎民眾把握機會踴躍參觀。另提醒參觀民眾記得攜帶中華民國國民身分證或具照片的合法證件，並配合開放時程及現場引導提早入場。