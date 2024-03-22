4月電價全面調漲！眾點名「1族群」荷包慘虧 台電出手曝解救方案
經濟部今（22）日將召開電價審議會，4月電費即將全面調漲，無論是民生或工業電價皆會受到影響，電價平均漲幅大約落在11%，民生用電則有5％漲幅。對此，不少網友反彈，認為萬物齊漲的時代又再度來臨，也有人同情租屋族，認為房東恐怕又要大幅度調漲電費，而台電也針對此情況提供解套方案。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT轉發電費調漲相關資訊後，表示目前還沒進入用電高峰，為了響應環保節電，先調漲電價也是好的，但希望各行業不要以電價上漲為藉口哄抬物價，「物價要是再上漲，會影響到內需經濟」。
眾憂萬物齊漲時代再度降臨
對此，一部分人點出，台灣的電價比起各國，其實已經非常便宜。但多數人都認為，此次調漲電費勢必會造成物價上漲以及通貨膨脹，但是國人的薪資卻沒跟著上升，「第一個餐飲一定先轉嫁消費者，食衣住行接下來什麼都會跟著齊漲」。
電費上漲！租屋族成最大受災群
而這波電費調漲，也有人指出，租屋族其實是受到最大影響的族群之一，「房東一度電要喊15元了XD」、「我房東，我轉嫁到房客，我驕傲」、「房東：一度可以收到8元了，賺爛」、「租屋族可能會上凱道了」、「房東一度10元，不爽不要租」
台電提供租屋解套方案
台電則對此指出，2023年4月電價調整時，就有推出落實節能輔導及智慧電表的推廣方案，分租套房用戶只要向台電申請安裝免費智慧電表，並接受台電用電節能輔導，電價就能暫緩調整，截至目前台電也已受理近5000戶申請案件。