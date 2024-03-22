李亦伸專欄／擊敗「宇宙政大」的五個執行戰略　放游艾喆投籃吧！

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目前看來，虎尾科大不是政大對手，虎尾和政大實力有不小落差。健行科大也無法擊敗政大，健行是政大最主要敵人，但健行內線扛不過政大，即使健行打出最佳防守和外線手感也很難撂倒政大。世新大學完全不是政大對手，世新的配置、打法、天賦都無法帶給政大任何威脅。
但球是圓的，這也是做為球評、預測、分析戰情最有挑戰性的樂趣。
虎尾科大有五個外籍生，今年球季只要虎尾擺上3-4個外籍生同時上場，團隊都不是很理想，因此挑戰政大，虎尾必須要相信本土球員，如何在打好防守、做好輪轉協防、有交鞏固禁區，同時又不能漏太多外線空檔情況下，打出最完美團隊，虎尾得有更完美戰略部署和計畫。
挑戰政大，有幾個戰略和執行重點：
1、放空游艾喆跳投。游艾喆最大武器和優勢在突破、吸引包夾、創造各種空間，打亂輪轉防守，堵死他切入和圍堵禁區，中遠距離全面放他，讓他跳投20次以上最好。
游艾喆出手愈多，跳投愈多，這就是他最不擅長的進攻方式，這個策略一定要執行徹底。
2、區域聯盟帶釘人。政大有很出色三分外線，但用區域聯防圍堵，壓縮禁區空間，減少內線被打爆，讓波波卡、莫巴耶在禁區更難要球和單打。外線輪轉、協防，盡力吧，讓游艾喆更多跳投，莫巴耶、波波卡打得很艱難，基本上就有機會。
3、打好防守，掌握籃板，攻防轉換就要快。政大防守、體系、一對一、禁區都是一流，天賦、人手、對位都有相當優勢。半場慢攻、系統戰，根本打不了政大，一定要把攻防轉換和進攻節奏拉快，打出反擊、壓迫性和氣勢，才有爆冷機會。
4、聰明打球。面對政大，不管是虎尾、健行還是世新，都要打得非常聰明，比政大更精更刁更有強度，防守要有強度、一對一要很強硬、籃下卡位和對抗要更凶猛，包夾、犯規時機要掌握更好。
5、最後一點就是球運，手氣要順、三分要瘋、信心要有，果決出手，挑戰各種不可能。
做為球員，能打政大這等級對手，三生有幸，一定要把握，全力求勝。
做為教練，能有機會挑戰政大這種不同可思議的天賦和陣容，何其幸福，帶領球員打出最精采一戰，注重每個細節、善用控制犯規，針對性要強，尤其是「放投」游艾喆，包夾莫巴耶、波波卡，打好防守帶動節奏快速攻防轉換，執教能遇上政大這種超級怪物對手，一定要珍惜。
期待UBA最後四強決戰，希望有人能威脅政大，甚至擊敗政大，這是我最想看見的籃球。